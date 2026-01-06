Бесплодие не растёт, но его видят чаще: парадоксальное открытие врачей о том, кто виноват на самом деле

Средний возраст, в котором россиянки сегодня рожают первого ребёнка, составляет около 26 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталию Долгушину. По её словам, тенденция откладывать беременность и роды на более поздний период напрямую влияет на репродуктивные показатели и повышает риск бесплодия.

Специалист связывает возрастное смещение с медико-биологическими последствиями: чем позже наступает первая беременность, тем выше вероятность осложнений и снижения фертильности. При этом, как уточнила Долгушина, государственная система здравоохранения делает акцент на профилактике и раннем выявлении проблем как у подростков, так и у взрослых. На практике это означает массовые профилактические осмотры и расширение диспансеризационных программ, которые ориентированы на оценку репродуктивного здоровья.

Почему откладывание рождения ребёнка считается риском

Наталия Долгушина отметила, что перенос беременности на более поздний возраст приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает вероятность бесплодия. Такой подход, по её словам, отражается не только на физиологических возможностях женщины, но и на необходимости более пристального наблюдения врачей. В последние годы тема репродуктивного здоровья всё чаще рассматривается как часть профилактической политики, а не исключительно как вопрос лечения уже возникших диагнозов.

"Средний возраст рождения первого ребенка у женщины сегодня составляет около 26 лет", — сказала главный внештатный специалист Минздрава России Наталия Долгушина.

Врач подчеркнула, что медицинские риски в этой сфере часто оказываются недооценены, поскольку внешне женщина может чувствовать себя здоровой, но репродуктивный потенциал меняется с возрастом. В результате возраст первой беременности становится фактором, который всё чаще учитывается как в индивидуальных консультациях, так и в государственных программах профилактики.

Профосмотры подростков и раннее выявление заболеваний

По словам специалиста, в России уделяют большое внимание охране репродуктивного здоровья не только у взрослых, но и у детей и подростков. В частности, ежегодно профилактические медосмотры проходят 97% подростков в возрасте 15-17 лет. При этом заболевания репродуктивной системы выявляются примерно у 4-5% детей, что позволяет врачам раньше начинать наблюдение и лечение, если оно требуется.

Такие показатели, как отмечается в сообщении, демонстрируют высокую охватность обследований и системность работы. Врачи получают возможность отслеживать динамику состояния репродуктивного здоровья у подростков и своевременно выявлять проблемы, которые впоследствии могли бы осложнить планирование семьи. В контексте демографических задач профилактика среди несовершеннолетних рассматривается как основа для будущего взрослого здоровья.

Диспансеризация взрослых и статистика по бесплодию

Наталия Долгушина сообщила, что с 2024 года в стране стартовала диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года её прошли почти 13 миллионов граждан. По словам врача, у подавляющего большинства обследованных не выявлено заболеваний репродуктивной системы, что позволяет говорить о профилактическом эффекте программы и её масштабе.

"С 2024 года стартовало беспрецедентное мероприятие — диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов граждан, у подавляющего числа которых не выявлено заболеваний репродуктивной системы", — отметила врач Наталия Долгушина.

Она также добавила, что распространённость бесплодия у женщин за последние 10 лет не увеличилась. Более частое выявление диагноза у женщин по сравнению с мужчинами специалист объяснила тем, что женщины чаще обращаются за профилактической медицинской помощью.