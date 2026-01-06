Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тест на беременность
Тест на беременность
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:03

Бесплодие не растёт, но его видят чаще: парадоксальное открытие врачей о том, кто виноват на самом деле

Средний возраст рождения первого ребенка в России составил 26 лет — Долгушина

Средний возраст, в котором россиянки сегодня рожают первого ребёнка, составляет около 26 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталию Долгушину. По её словам, тенденция откладывать беременность и роды на более поздний период напрямую влияет на репродуктивные показатели и повышает риск бесплодия.

Специалист связывает возрастное смещение с медико-биологическими последствиями: чем позже наступает первая беременность, тем выше вероятность осложнений и снижения фертильности. При этом, как уточнила Долгушина, государственная система здравоохранения делает акцент на профилактике и раннем выявлении проблем как у подростков, так и у взрослых. На практике это означает массовые профилактические осмотры и расширение диспансеризационных программ, которые ориентированы на оценку репродуктивного здоровья.

Почему откладывание рождения ребёнка считается риском

Наталия Долгушина отметила, что перенос беременности на более поздний возраст приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает вероятность бесплодия. Такой подход, по её словам, отражается не только на физиологических возможностях женщины, но и на необходимости более пристального наблюдения врачей. В последние годы тема репродуктивного здоровья всё чаще рассматривается как часть профилактической политики, а не исключительно как вопрос лечения уже возникших диагнозов.

"Средний возраст рождения первого ребенка у женщины сегодня составляет около 26 лет", — сказала главный внештатный специалист Минздрава России Наталия Долгушина.

Врач подчеркнула, что медицинские риски в этой сфере часто оказываются недооценены, поскольку внешне женщина может чувствовать себя здоровой, но репродуктивный потенциал меняется с возрастом. В результате возраст первой беременности становится фактором, который всё чаще учитывается как в индивидуальных консультациях, так и в государственных программах профилактики.

Профосмотры подростков и раннее выявление заболеваний

По словам специалиста, в России уделяют большое внимание охране репродуктивного здоровья не только у взрослых, но и у детей и подростков. В частности, ежегодно профилактические медосмотры проходят 97% подростков в возрасте 15-17 лет. При этом заболевания репродуктивной системы выявляются примерно у 4-5% детей, что позволяет врачам раньше начинать наблюдение и лечение, если оно требуется.

Такие показатели, как отмечается в сообщении, демонстрируют высокую охватность обследований и системность работы. Врачи получают возможность отслеживать динамику состояния репродуктивного здоровья у подростков и своевременно выявлять проблемы, которые впоследствии могли бы осложнить планирование семьи. В контексте демографических задач профилактика среди несовершеннолетних рассматривается как основа для будущего взрослого здоровья.

Диспансеризация взрослых и статистика по бесплодию

Наталия Долгушина сообщила, что с 2024 года в стране стартовала диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года её прошли почти 13 миллионов граждан. По словам врача, у подавляющего большинства обследованных не выявлено заболеваний репродуктивной системы, что позволяет говорить о профилактическом эффекте программы и её масштабе.

"С 2024 года стартовало беспрецедентное мероприятие — диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов граждан, у подавляющего числа которых не выявлено заболеваний репродуктивной системы", — отметила врач Наталия Долгушина.

Она также добавила, что распространённость бесплодия у женщин за последние 10 лет не увеличилась. Более частое выявление диагноза у женщин по сравнению с мужчинами специалист объяснила тем, что женщины чаще обращаются за профилактической медицинской помощью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Овощи борщевого набора подешевели из-за урожая — эксперт Леонов сегодня в 7:42
Вот это урожай: цены на борщевой набор рухнули благодаря аграриям

В 2025 году в России подешевели все овощи "борщевого набора": капуста и картофель упали сильнее всего. Эксперт объяснил причины.

Читать полностью » РПЦ призвала отказаться от пьянства в Рождество — иеромонах Макарий сегодня в 7:17
Откажитесь от четвероногого состояния: неожиданный призыв РПЦ к россиянам перед Рождеством

В РПЦ призвали не превращать Рождество в "обжорку и пьянку" и отказаться от "свинского" образа жизни ради духовного обновления.

Читать полностью » Оплату ЖКУ с 10 на 15 число перенесут после февраля 2026 года — Аксененко сегодня в 7:05
С 10 на 15 число: готовьтесь к главному изменению в оплате коммунальных услуг в 2026 году

Срок оплаты ЖКХ за декабрь сдвинули до 12 января из-за выходных. Какие правила будут действовать в январе и феврале 2026 года?

Читать полностью » Россиянки начали массово укорачивать пальцы стопы ради эстетики — Mash вчера в 12:17
Пугающий тренд среди россиянок набирает обороты — врачи уже бьют тревогу

В России набирает популярность опасная практика укорочения пальцев стопы ради эстетики. Врачи фиксируют рост осложнений и предупреждают о последствиях.

Читать полностью » Правительство утвердило субсидии регионам на орфанные лекарства с 2026 года — РИА Новости вчера в 11:17
Субсидии дадут точечно, но по крупному: кому помогут с закупкой дорогих препаратов с 2026 года

С 2026 года регионы смогут получать деньги из федерального бюджета на дорогие препараты для пациентов с орфанными заболеваниями — что меняется.

Читать полностью » В России вынесли 100 пожизненных приговоров за январь—ноябрь 2025 года — ТАСС вчера в 11:17
Самый жёсткий приговор звучит всё чаще: в России зафиксировали новый максимум пожизненных сроков

В 2025 году российские суды вынесли рекордное число пожизненных приговоров — уже 100 за январь-ноябрь. Почему статистика резко изменилась?

Читать полностью » Правительство утвердило план расширения льгот на платное обучение для многодетных — ТАСС вчера в 11:17
Скидки перестанут зависеть от доброй воли вузов: для многодетных готовят единые правила поддержки

Правительство намерено расширить список вузов со скидками для детей из многодетных семей. Мера рассчитана до 2030 года и затронет платное обучение.

Читать полностью » ЦБ сообщил о замедлении роста реальных окладов в России в 2025 году — РИА Новости вчера в 10:04
Фонд зарплат больше не разгоняют: в 2026 году вырастут доходы тех, без кого компании не выживут

HH.ru прогнозирует: в 2026-м зарплаты вырастут не у всех — прибавка будет точечной, а "зарплатная гонка" может сойти на нет.

Читать полностью »

Новости
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Экономика
Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова
Садоводство
Отопление зимой снижает влажность воздуха до 20–30% в квартире — Антонов сад
Общество
Льготный НДС 10% действует на большинство детских товаров — Минпромторг
Мир
Падение нефтедобычи снижает показатели ВВП Азербайджана — Алиев
Экономика
Рынок инвестиций страсти оценили в 200-250 млрд долларов — Красноженов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet