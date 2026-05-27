Большинство паникует и теряет время: вот что действительно нужно делать при глубоком порезе

Главным условием при получении травмы в бытовых условиях является сохранение спокойствия, подчеркнула терапевт, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа. В беседе с NewsInfo специалист пояснила, как правильно оказать первую помощь при повреждении кожных покровов.

Первоочередная задача при кровотечении — остановить потерю крови, отметила врач. Для этого необходимо прижать поврежденный участок плотной тканью. При получении серьезных травм важно помнить о методах, которыми можно быстро восстановить силы после болезни, пока ожидается прибытие экстренных служб.

"Пережать рану, придавить руку или ногу чем-то, полотенцем, лучше всего плотным. Если кровотечение не останавливается, пережать артерию, если мы знаем, где она находится. Второе в этой ситуации — не паниковать", — отметила доктор.

Если рана незначительная, достаточно пережать поврежденный участок, после чего наложить пластырь, продолжила эксперт. Использование ватных дисков при перевязке недопустимо: лучше использовать стерильную марлю, предупредила терапевт. Врачи напоминают, что даже небольшие изменения на коже требуют контроля со стороны специалистов, а также важно следить за состоянием организма, когда иммунная система реагирует специфически на любые раздражители. Применение противовирусных средств в таких случаях носит строго индивидуальный характер.

"Обязательно микропластыри, положил туда марлечку, не диски ватные. Если через какое-то время не болит, не беспокоит, значит, все нормально, заживет", — пояснила терапевт.

Эксперт добавила, что в качестве антисептика идеально подходит обычная соленая вода. Кроме того, при глубоких порезах стоит избегать самолечения, чтобы не пропустить опасные признаки, требующие профессиональной помощи, ведь любая рана может стать источником серьезных проблем, если ее состояние игнорировать. Необходимо следить за динамикой заживления и при отсутствии прогресса обращаться в травмпункт.

