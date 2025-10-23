Нашатырь и пощёчины — прошлый век: как спасти человека, потерявшего сознание

Обморок — частое и пугающее состояние, которое может застать врасплох кого угодно: на улице, в транспорте, в офисе или даже дома. Главная задача очевидца — не поддаться панике и грамотно оказать первую помощь до приезда медиков. Важно помнить, что старые методы вроде пощечин или нашатырного спирта давно признаны неэффективными и даже опасными. Современная медицина предлагает четкий, безопасный и понятный алгоритм действий.

Почему человек теряет сознание

Обморок — это кратковременная потеря сознания, вызванная недостатком кислорода в мозге. Чаще всего причина в резком падении артериального давления, перегреве, обезвоживании, переутомлении или стрессовой реакции. Иногда обморок может сигнализировать о серьезных нарушениях — например, сердечных заболеваниях, гипогликемии или инсульте. Поэтому важно не только помочь человеку прийти в себя, но и оценить его состояние.

"Чтобы около этого человека не было проводов оголенных, никаких острых предметов, чтобы тот, кто оказывает помощь и кому её оказывают, не пострадали", — подчеркнула врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова в беседе с ecosever.

Пошаговая помощь при обмороке

1. Оцените безопасность

Первое, о чём нужно подумать, — безопасность. Если человек упал на проезжей части, рядом с электричеством или в толпе, важно переместить его в безопасное место. Оказание помощи в потенциально опасных условиях может навредить и пострадавшему, и тому, кто помогает.

2. Проверьте сознание и дыхание

Попробуйте окликнуть человека, аккуратно потрясите за плечо. Если реакции нет — проверяйте пульс и дыхание. При их отсутствии необходимо немедленно вызвать скорую и приступить к сердечно-легочной реанимации, если вы знакомы с её принципами.

"Если нет ни того, ни другого, положить человека на спину, если есть навыки начать делать искусственное дыхание, перед этим нужно вызвать скорую помощь. Можно просто находиться рядом, ждать, пока человек сам придет в себя", — посоветовала невролог.

3. Уложите человека правильно

Если дыхание есть, аккуратно уложите пострадавшего на спину и приподнимите ноги примерно на 30-40 сантиметров. Это улучшит приток крови к мозгу. Ослабьте тесную одежду — галстук, воротник, ремень. В помещении обеспечьте приток свежего воздуха, откройте окно или включите вентилятор.

4. Не применяйте нашатырь и пощечины

Эти "традиционные" методы сегодня считаются опасными.

"Хлопанье по щекам, нашатырь к носу, бесполезны. Сейчас это не рекомендуется. Это, наоборот, может быть опасно. Если помощники не имеют представления о том, обычный это обморок или нет, то лучше не надо. Тем более можно вызвать ожог дыхательных путей", — предостерегла Суворинова.

Использование нашатырного спирта может вызвать ожог слизистой или спазм дыхательных путей, особенно если человек страдает астмой или аллергией. А пощечины — травму лица или шейных сосудов.

5. Не давайте воду и лекарства

Пока человек не пришёл в себя, нельзя пытаться напоить его или дать таблетки. Жидкость может попасть в дыхательные пути, а лекарства — усугубить состояние, если причина обморока неизвестна. Лучше дождаться скорой помощи или убедиться, что пострадавший полностью восстановился.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: дать понюхать нашатырь.

Последствие: ожог дыхательных путей.

Альтернатива: доступ свежего воздуха и горизонтальное положение. Ошибка: пытаться поднять или посадить человека.

Последствие: ухудшение кровоснабжения мозга.

Альтернатива: ноги выше головы, спокойное ожидание. Ошибка: предлагать воду или лекарства.

Последствие: риск удушья.

Альтернатива: проверка дыхания и ожидание врача.

А что если человек не приходит в себя

Если прошло более двух минут, а человек не очнулся, это повод заподозрить не обморок, а более серьезное состояние — инсульт, инфаркт, эпилептический приступ или травму головы. В этом случае нужно действовать спокойно, но быстро:

вызвать скорую,

не перемещать пострадавшего без необходимости,

контролировать дыхание и пульс,

при их остановке — начать реанимацию.

Плюсы и минусы оказания помощи до приезда скорой

Действие Плюсы Минусы Уложить и приподнять ноги Улучшает кровообращение, безопасно Нет Проверить дыхание и пульс Помогает оценить тяжесть состояния Требует внимательности Использовать нашатырь Нет Может вызвать ожог или спазм Давать воду или лекарства Нет Опасно при потере сознания Вызвать скорую Обеспечивает профессиональную помощь Нет

Советы шаг за шагом: как действовать грамотно

Убедитесь в безопасности окружающей среды. Проверьте, реагирует ли человек. При отсутствии дыхания и пульса вызовите скорую и начните реанимацию. Если дыхание сохранено — уложите, приподнимите ноги. Расстегните одежду, обеспечьте доступ воздуха. Следите за дыханием до приезда врачей. Не применяйте раздражающие вещества и не давайте воду. После того как человек очнется, помогите ему спокойно полежать еще 5-10 минут.

Мифы и правда

Миф Правда Нашатырь помогает прийти в себя. На самом деле он может обжечь дыхательные пути. Пощечины ускоряют восстановление сознания. Они опасны и неэффективны. Если человек дышит — можно не вызывать скорую. Даже при "обычном" обмороке нужна медицинская оценка. После обморока нужно срочно дать сладкое. Делать это можно только после полного восстановления сознания.

FAQ

Как отличить обморок от инсульта?

При обмороке человек быстро приходит в себя, а после инсульта может сохраняться слабость, нарушение речи и асимметрия лица. В любом сомнительном случае вызывайте скорую.

Что делать, если человек упал в транспорте?

Остановите транспорт, попросите помощи у окружающих, обеспечьте приток воздуха и уложите пострадавшего горизонтально.

Можно ли самому определить причину обморока?

Без обследования — нет. Это может быть как безобидная реакция на жару, так и признак серьезного заболевания сердца или нервной системы.

Нужно ли после обморока обращаться к врачу?

Да. Даже если человек чувствует себя хорошо, важно пройти осмотр у терапевта или невролога, сделать ЭКГ и анализы.

Интересные факты

У женщин обмороки случаются чаще из-за гормональных колебаний и пониженного давления. В жарких помещениях или душных залах риск потери сознания возрастает в несколько раз. Люди, регулярно занимающиеся спортом, реже теряют сознание — у них лучше адаптирована сосудистая система.

Исторический контекст

В XIX веке считалось нормой приводить упавшую в обморок даму в чувство с помощью нашатыря или веера. В аптеках даже продавались специальные флакончики для "обморочных леди". Сегодня медицина ушла далеко вперед: важно не "пробуждать" человека грубыми методами, а обеспечить ему безопасность и контроль до приезда специалистов.