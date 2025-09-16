Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Первая помощь при отеке Квинке
Первая помощь при отеке Квинке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:37

Не держите это на кухне: простой предмет, который может спасти жизнь при травме

История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение

Первая помощь — это навык, который может спасти жизнь и предотвратить тяжёлые последствия травм. В экстренной ситуации важно не растеряться и действовать правильно.

"При любой травме сначала нужно обеспечить безопасность себе и пострадавшему, а затем оценить состояние и вызвать скорую помощь", — сказала врач скорой помощи Светлана Гузь.

Основные приёмы первой помощи зависят от вида повреждения, однако все они требуют спокойствия и последовательности действий.

Основные принципы оказания помощи

  • Сначала убедитесь, что обстановка безопасна.
  • Осмотрите пострадавшего и определите характер травмы.
  • Вызовите скорую помощь или попросите очевидцев сделать это.
  • До приезда врачей выполняйте простые действия для стабилизации состояния.

Сравнение действий при разных повреждениях

Вид травмы Первые действия Чего нельзя делать
Переломы, вывихи Зафиксировать конечность, приложить холод Не пытаться выпрямить кость самостоятельно
Раны и кровотечения Наложить давящую повязку, обработать края Не промывать сильно кровоточащую рану
Термический ожог Охлаждать водой 10-15 минут, повязка Не вскрывать пузыри, не смазывать маслом
Обморожение Постепенно согревать, дать тёплое питьё Не растирать снегом, не нагревать резко
Химический ожог Снять одежду, промывать водой 15-20 минут Не использовать кислоты/щелочи для нейтрализации
Электротравма Отключить ток, проверить дыхание и пульс Не прикасаться к человеку под током

Советы шаг за шагом

  1. Всегда носите в машине и дома аптечку с бинтами, антисептиками и перчатками.
  2. При кровотечении используйте стерильный бинт или ткань, надавливайте рукой до его остановки.
  3. При переломе зафиксируйте конечность подручными средствами (доска, линейка, палка).
  4. При ожоге не используйте масла и кремы, только прохладная вода.
  5. При подозрении на остановку сердца начинайте СЛР: 30 нажатий на грудную клетку — 2 вдоха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вскрывать пузыри при ожогах.
    Последствие: инфицирование и осложнения.
    Альтернатива: стерильная сухая повязка.

  • Ошибка: растирание обмороженной кожи снегом.
    Последствие: дополнительное повреждение тканей.
    Альтернатива: постепенное согревание.

  • Ошибка: прикасаться к пострадавшему при электротравме без отключения тока.
    Последствие: поражение самого спасателя.
    Альтернатива: сначала обесточить, потом помогать.

А что если рядом нет аптечки?

В экстренной ситуации используйте подручные средства. Вместо стерильного бинта подойдёт чистая ткань или футболка. Шину можно заменить плотной палкой, зонтом или доской. Для жгутов иногда используют ремни или шарфы. Главное — действовать быстро и аккуратно.

Плюсы и минусы самостоятельной помощи

Плюсы Минусы
Можно сохранить жизнь до приезда врачей Ошибки могут усугубить травму
Снижается риск тяжёлых последствий Ограниченные возможности без аптечки
Помощь доступна каждому Требует знания элементарных правил

FAQ

Как правильно остановить кровотечение?
Наложить стерильную давящую повязку. При сильном кровотечении использовать жгут выше раны.

Можно ли прикладывать лёд при травмах?
Да, холод помогает снизить отёк и боль, но его нужно заворачивать в ткань, чтобы не повредить кожу.

Что делать, если человек без сознания?
Проверить дыхание и пульс. Если их нет — начинать сердечно-лёгочную реанимацию.

Мифы и правда

  • Миф: при ожогах помогает масло или сметана.
    Правда: это усугубляет повреждения, нужно только охлаждать водой.

  • Миф: обмороженные конечности надо быстро согревать у батареи.
    Правда: резкий нагрев опасен, согревать нужно постепенно.

  • Миф: электротравма опасна только в момент удара.
    Правда: ожоги и повреждения сердца возможны даже спустя часы.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о перевязках ран встречаются в древнеегипетских папирусах.
  2. В XIX веке были разработаны первые стандарты оказания доврачебной помощи.
  3. Сегодня в большинстве стран первая помощь — обязательный элемент школьных и водительских программ.

Три интересных факта

  1. В Норвегии каждый школьник проходит курс первой помощи ещё в начальных классах.
  2. В ряде стран Европы за неоказание первой помощи могут оштрафовать.
  3. Использование автоматических дефибрилляторов в общественных местах увеличивает выживаемость при остановке сердца в 2-3 раза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты советуют прививаться от гриппа в сентябре — почему это критически важно сегодня в 10:29

Почему нельзя пить алкоголь за два дня до вакцинации: неочевидная связь, о которой молчат врачи

Врачи раскрыли оптимальные сроки вакцинации от гриппа, секреты подготовки и скрытые противопоказания. Узнайте, как избежать ошибок и усилить защиту здоровья в сезон простуд.

Читать полностью » ВЦИОМ назвал врачей абсолютными лидерами профессий, сохраняющих значимость десятилетиями сегодня в 10:10

Учителя и врачи опередили программистов и инженеров

ВЦИОМ выяснил, какие профессии россияне считают самыми «вечными» и востребованными в ближайшие годы. Кто возглавил рейтинг, а кто рискует уступить ИИ?

Читать полностью » Тюрина рекомендовала жирную рыбу и сезонные овощи для поддержки иммунитета сегодня в 9:31

Осень лишает витамина D: чем восполнить дефицит, чтобы не заболеть

Какие продукты и привычки помогут поддержать иммунитет осенью? Врач Ирина Тюрина назвала лучшие источники витамина D и антиоксидантов.

Читать полностью » Учёные связали рост температур с повышением риска ожирения и диабета из-за сладких напитков сегодня в 9:28

Лишние 5 граммов сахара в день — климат готовит человечеству новый удар по здоровью

Учёные выяснили: жара влияет на пищевые привычки, заставляя людей чаще выбирать сладкие напитки и мороженое. Это может ускорить рост ожирения.

Читать полностью » Офтальмолог Чурганова предупреждает о рисках неправильного использования контактных линз сегодня в 8:28

Жжение, слезы, краснота: врач назвала признаки, когда линзы надо срочно снять

Офтальмолог Мария Чурганова предупреждает: 4 симптома требуют срочно снять линзы. Правила гигиены, список противопоказаний и как избежать осложнений.

Читать полностью » Сергей Миронов: фельдшеры и акушерки должны получать как врачи при исполнении их обязанностей сегодня в 8:23

Как политика зарплат влияет на дефицит врачей в России

Сергей Миронов потребовал платить фельдшерам, временно замещающим врачей, зарплату на уровне врачей, а не ограничиваться надбавками.

Читать полностью » Ортодонт Ирина Буторина: удар мячом может вызвать смещение зубов и микротрещины в эмали сегодня в 7:28

Современная диагностика показывает: опасность кроется даже в невидимых повреждениях

Удар мячом по лицу может показаться мелочью, но последствия способны проявиться через месяцы. Как защитить зубы и избежать осложнений?

Читать полностью » В Москве вводят подтверждение по смс при онлайн-записи к врачу для взрослых пациентов сегодня в 7:19

Новый барьер на пути к врачу: зачем теперь нужен код подтверждения

В Москве меняются правила записи к врачу через ЕМИАС: для взрослых родственников потребуется смс-подтверждение. Как это будет работать?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Греция заблокировала инициативу ЕС о новых визовых ограничениях для россиян
Еда

Картофельный рулет с фаршем в духовке сохраняет сочность начинки при запекании
Авто и мото

"АвтоВАЗ" рассматривает локализацию производства в Египте и странах Магриба
Технологии

Xiaomi Pad 8 Pro получил 2697 и 9485 баллов в тестах Geekbench
ДФО

Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли
Дом

Эксперты объясняют, какие ошибки при использовании микроволновки сокращают срок службы
Питомцы

Ветеринарные эксперты назвали 9 признаков плохого корма для кошек
Культура и шоу-бизнес

Эмма Хеминг назвала переселение Брюса Уиллиса в дом с сиделками "огромным подарком"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet