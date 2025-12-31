Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фейерверк
Фейерверк
Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:37

Новогодний салют может закончиться делом: в Москве включают жёсткий контроль

Запуск фейерверков в помещениях признали нарушением — ГУ МВД России по Москве

В новогоднюю ночь москвичам стоит отказаться от привычных салютов и петард: их использование может обернуться не только крупным штрафом, но и уголовной ответственностью. Власти предупреждают об ужесточённом контроле за общественным порядком и повышенных рисках, связанных с пиротехникой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве и столичную прокуратуру.

Правоохранительные органы подчёркивают, что рекомендации связаны не только с требованиями пожарной безопасности, но и с участившимися случаями провокаций с применением пиротехнических изделий. В праздничную ночь такие действия рассматриваются как потенциальная угроза безопасности.

Ограничения на использование пиротехники

В ГУ МВД по Москве не рекомендуют жителям и гостям столицы использовать петарды, фейерверки, ракеты и аналогичные изделия. Особо подчёркивается недопустимость их запуска в помещениях, с балконов и лоджий, а также вблизи жилых домов.

Отдельно указано, что пиротехнику нельзя применять на любых объектах транспортной инфраструктуры. Эти ограничения действуют независимо от времени суток и места, если использование изделий создаёт угрозу окружающим.

Административная ответственность и штрафы

Нарушение правил использования пиротехнических изделий квалифицируется как нарушение требований пожарной безопасности. В таких случаях применяется статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Для физических лиц санкции предусматривают штраф в размере от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Размер наказания зависит от характера нарушения и возможных последствий, даже если вреда здоровью или имуществу причинено не было.

Уголовные последствия при тяжком вреде

В случае наступления более серьёзных последствий ответственность может быть уже уголовной. В столичной прокуратуре уточнили, что действия лица, использующего пиротехнику, в таких обстоятельствах квалифицируются по статье 218 Уголовного кодекса РФ.

"Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены", — подчеркнули в надзорном ведомстве столицы.

Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Правоохранительные органы отмечают, что в праздничный период контроль за соблюдением порядка будет усилен.

