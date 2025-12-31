Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:08

Один запуск — и десятки тысяч рублей: чем в Крыму оборачиваются салюты

В Крыму разрешили только бенгальские огни и холодные салюты — юрист Кристалев

В преддверии праздников тема использования пиротехники в Крыму вновь выходит на первый план — особенно на фоне ежегодных происшествий, связанных с травмами и повреждением имущества. В регионе действуют строгие ограничения, о которых жители нередко забывают или сознательно игнорируют. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" напомнил юрист Пётр Кристалев, комментируя действующие нормы административного законодательства.

По словам специалиста, правила применения пиротехнических изделий на территории полуострова чётко регламентированы. Закон допускает использование лишь ограниченного перечня средств, которые не представляют серьёзной угрозы для окружающих. Все остальные виды пиротехники подпадают под запрет.

Какая пиротехника разрешена в Крыму

Юрист уточнил, что к разрешённым средствам относятся бенгальские огни, так называемые холодные салюты, не создающие взрывной волны, а также петарды первого уровня. Эти изделия считаются наименее опасными и допускаются к использованию в быту.

Применение любой другой пиротехники, включая мощные фейерверки и салютные установки, расценивается как нарушение закона. Даже однократный запуск запрещённого изделия может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

Штрафы и ответственность за нарушения

Пётр Кристалев подчеркнул, что за несоблюдение правил предусмотрены существенные штрафы. Если использование пиротехники не повлекло ущерба имуществу или вреда здоровью, нарушителю может грозить административное взыскание в размере до 30 тысяч рублей.

"В случае, если использование запрещенной пиротехники причинило вред окружающим, размер штрафа значительно возрастает и может достигать 200 тысяч рублей", — отметил юрист Пётр Кристалев.

Чем опасен неправильный запуск фейерверков

Эксперт также обратил внимание на практические риски, связанные с нарушением правил. Неправильно запущенный фейерверк может изменить траекторию полёта и попасть на территорию жилого дома, балкона или во двор, где находятся люди.

Подобные ситуации нередко приводят к порче имущества или получению травм. Именно поэтому, подчеркнул Кристалев, ограничения на использование пиротехники носят не формальный, а профилактический характер и направлены на защиту безопасности граждан.

