Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фейерверк
Фейерверк
© flickr.com by Eric Kilby is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:54

Один запуск — большие проблемы: почему Крым встречает Новый год без салютов

В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма

Новогодние праздники в Крыму вновь пройдут без привычных салютов и фейерверков — запрет, действующий на полуострове уже несколько лет, остается в силе и в праздничный период. В правоохранительных органах подчеркивают, что речь идет не о временной мере, а о действующей норме, нарушение которой влечет серьезную ответственность. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на официальное заявление республиканского МВД.

Запрет, действующий с 2022 года

Как напомнили в МВД Республики Крым, запрет на использование пиротехнических изделий был введен указом главы региона еще 9 сентября 2022 года. Он распространяется на всю территорию полуострова и касается как физических, так и юридических лиц.

"Согласно Указу Главы Республики Крым, с 9 сентября 2022 года на всей территории полуострова введен запрет на применение и использование пиротехнических изделий физическими и юридическими лицами", — говорится в сообщении МВД Республики Крым.

Таким образом, запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников официально запрещен, независимо от повода и места проведения.

Какие изделия разрешены

При этом запрет не является абсолютным. В МВД уточнили, что исключение сделано для пиротехнических изделий первого класса опасности. К ним относятся хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, которые считаются наименее рискованными при использовании.

"Таким образом, запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен", — подчеркнули правоохранители.

Все остальные виды пиротехники, включая бытовые и профессиональные фейерверки, подпадают под действие ограничений.

Штрафы и ответственность

Нарушение установленного запрета влечет административную ответственность. Размер штрафов варьируется от 1 тысячи до 300 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя и обстоятельств правонарушения.

Если же действия, подпадающие под часть 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ, повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, санкции значительно ужесточаются. В этом случае штраф может составить от 15 тысяч до 1 миллиона рублей.

Призыв к жителям и гостям полуострова

В МВД Республики Крым подчеркнули, что соблюдение запрета напрямую связано с вопросами общественной безопасности. В условиях повышенных рисков любые громкие хлопки и вспышки могут спровоцировать панику или осложнить работу экстренных служб.

"МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", — отметили в ведомстве.

Правоохранители напоминают, что праздничная атмосфера не должна создаваться за счет нарушения установленных правил и потенциальной угрозы для окружающих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трасса Р-280 стала альтернативой Крымскому мосту — автопутешественник сегодня в 8:52
Нашли обходной путь: как трасса Р-280 может спасти вас от стояния в пробке на мосту

Автомобилист проверил трассу Р-280 как альтернативу Крымскому мосту: 90% пути — новый асфальт, но есть сложный участок и строгие запреты.

Читать полностью » В Сочи работают 65 канатных дорог и 170 км трасс — администрация Краснодарского края вчера в 18:46
Отели почти забиты, трассы готовы: зимний Сочи входит в пиковый режим

Горнолыжный сезон в Сочи стартовал с высокой загрузкой и новыми объектами. Власти рассказали, сколько туристов ждут курорты в праздники.

Читать полностью » Тарифы на пригородные поезда в сторону Краснодара увеличиваются вчера в 18:41
Поездка к морю стала дороже — пассажиры заметили это не сразу

Проезд на электричках в Краснодарском крае подорожал. Рассказываем, сколько теперь стоят билеты до Сочи, Адлера, Краснодара и Белореченской.

Читать полностью » В Краснодарском крае зафиксировали 414 ДТП с пьяными водителями за 11 месяцев — ГАИ вчера в 5:31
Когда праздник выходит на трассу: какие регионы чаще сталкиваются с нетрезвым вождением

Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу ДТП с пьяными водителями, несмотря на общее снижение таких аварий в России.

Читать полностью » Сильный ветер и снег накрывают Кубань в конце декабря — Центр ЧС Кубани 26.12.2025 в 14:20
Кубань входит в опасный коридор: погода готовит региону несколько тяжёлых дней

Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются на Кубани в конце декабря. Экстренные службы предупредили о рисках для дорог и инфраструктуры.

Читать полностью » Жители Краснодарского края чаще выбирают аудиокниги — Литрес 26.12.2025 в 14:15
Романы ушли в тень: что на самом деле слушают жители Краснодарского края

Жители Кубани в 2025 году сделали ставку на аудиокниги и саморазвитие. Аналитики рассказали, какие авторы и жанры стали самыми востребованными.

Читать полностью » Краснодарский край входит в тройку самых тревожных регионов России — КРОС 26.12.2025 в 14:11
Тревога накрыла юг России: Краснодарский край вырвался в топ самых напряжённых регионов

Краснодарский край вошёл в тройку самых тревожных регионов России. Индекс вырос почти вдвое и стал одним из самых заметных скачков года.

Читать полностью » Россияне чаще путешествуют по стране вместе с питомцами — сервис Туту 26.12.2025 в 14:05
Отпуск без разлуки: куда россияне чаще всего ездят с домашними питомцами

Россияне всё чаще путешествуют с домашними животными и выбирают для этого юг страны и автопоездки. Опрос показал, какие маршруты и форматы стали самыми популярными.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром
Питомцы
Натуральный рацион требует добавления масел — зоодиетологи
Туризм
Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром
Дом
Грамотная планировка кухни повышает комфорт на годы — дизайнеры
Общество
Штрафы за нарушения с SIM-картами достигли 500 тыс. рублей — Совет Федерации
Еда
Тефтели, тушённые в лечо, готовят как вариант домашнего ужина — повара
Авто и мото
Отказ тормозной системы требует поэтапного замедления автомобиля — автомеханики
Туризм
Новогодняя Рязань предлагает прогулки, катки и гастрономические маршруты — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet