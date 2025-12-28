Один запуск — большие проблемы: почему Крым встречает Новый год без салютов
Новогодние праздники в Крыму вновь пройдут без привычных салютов и фейерверков — запрет, действующий на полуострове уже несколько лет, остается в силе и в праздничный период. В правоохранительных органах подчеркивают, что речь идет не о временной мере, а о действующей норме, нарушение которой влечет серьезную ответственность. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на официальное заявление республиканского МВД.
Запрет, действующий с 2022 года
Как напомнили в МВД Республики Крым, запрет на использование пиротехнических изделий был введен указом главы региона еще 9 сентября 2022 года. Он распространяется на всю территорию полуострова и касается как физических, так и юридических лиц.
"Согласно Указу Главы Республики Крым, с 9 сентября 2022 года на всей территории полуострова введен запрет на применение и использование пиротехнических изделий физическими и юридическими лицами", — говорится в сообщении МВД Республики Крым.
Таким образом, запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников официально запрещен, независимо от повода и места проведения.
Какие изделия разрешены
При этом запрет не является абсолютным. В МВД уточнили, что исключение сделано для пиротехнических изделий первого класса опасности. К ним относятся хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, которые считаются наименее рискованными при использовании.
"Таким образом, запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен", — подчеркнули правоохранители.
Все остальные виды пиротехники, включая бытовые и профессиональные фейерверки, подпадают под действие ограничений.
Штрафы и ответственность
Нарушение установленного запрета влечет административную ответственность. Размер штрафов варьируется от 1 тысячи до 300 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя и обстоятельств правонарушения.
Если же действия, подпадающие под часть 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ, повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, санкции значительно ужесточаются. В этом случае штраф может составить от 15 тысяч до 1 миллиона рублей.
Призыв к жителям и гостям полуострова
В МВД Республики Крым подчеркнули, что соблюдение запрета напрямую связано с вопросами общественной безопасности. В условиях повышенных рисков любые громкие хлопки и вспышки могут спровоцировать панику или осложнить работу экстренных служб.
"МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", — отметили в ведомстве.
Правоохранители напоминают, что праздничная атмосфера не должна создаваться за счет нарушения установленных правил и потенциальной угрозы для окружающих.
