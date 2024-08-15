В Греции до сих пор бушуют пожары: сгорели практически 100 жилых домов

После серии лесных пожаров в Аттике, Греция, 11-13 августа 78 домов были признаны непригодными для жилья, причем около половины из них требуют сноса. Правительство намерено предоставить муниципалитетам Аттики €4,7 млн на устранение ущерба.
В результате пожаров сгорело около 10 тыс. га леса, что ставит под угрозу возможность восстановления лесных угодий в регионе. Греция также столкнулась с экстремальной жарой, температура воздуха достигает до 40-41 градуса Цельсия в тени, что усугубляет риски возникновения новых пожаров.
Фото: flickr.com/Yannis G (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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