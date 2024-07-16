За последние сутки в Забайкальском крае потушили 47 лесных пожаров, охвативших площадь более 280 тыс. га. В тушении участвовали около 300 пожарных.
На утро 16 июля в крае было локализовано 11 пожаров, а 66 возгораний продолжали действовать на площади около 200 тыс. га.
С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 878 пожаров на площади более 1,2 млн га.
С 28 марта в Забайкалье действует особый противопожарный режим, а с 21 мая введён режим ЧС регионального уровня, а пожары в июне были признаны ЧС федерального уровня, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region (public domain)
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