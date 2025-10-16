Google, берегись: Firefox запускает ИИ-поиск, который отвечает лучше и не следит за тобой

Компания Mozilla расширяет функциональность своего браузера Firefox, добавляя возможность использовать поисковые системы, основанные на искусственном интеллекте. Во вторник разработчики сообщили, что теперь пользователи по всему миру смогут выбрать Perplexity AI в качестве поисковика по умолчанию — вместо Google, Bing или DuckDuckGo.

Новый формат поиска в Firefox

Интеграция с Perplexity — это не создание нового браузера, как у конкурентов, а встраивание ИИ в привычный интерфейс Firefox. После активации пользователи смогут выполнять запросы в диалоговом режиме: вместо списка ссылок Perplexity покажет сводный ответ с источниками и цитатами.

"Мы хотим, чтобы пользователи сами решали, нужен ли им поиск на базе ИИ и когда им удобно его включать", — пояснили в Mozilla.

Теперь в адресной строке Firefox появится кнопка переключения на поиск Perplexity. Можно будет быстро сменить тип поиска — классический или диалоговый. При желании Perplexity можно установить как поисковую систему по умолчанию в настройках браузера.

Что представляет собой Perplexity AI

Perplexity — это поисковая система с искусственным интеллектом, которая объединяет технологии обработки естественного языка и традиционный веб-поиск. Вместо обычных результатов она формирует конспект ответа на основе нескольких источников и сопровождает его списком ссылок.

Преимущество Perplexity — прозрачность: каждая часть ответа сопровождается цитатой и ссылкой, позволяющей проверить источник информации. Это делает сервис более "объяснимым" по сравнению с другими ИИ-инструментами, которые часто дают результат без указания источников.

Ранее функция тестировалась на ограниченном числе рынков — в США, Великобритании и Германии. Благодаря положительным отзывам Mozilla решила открыть доступ всем пользователям настольной версии Firefox, а мобильная интеграция появится в ближайшие месяцы.

Почему Mozilla делает ставку на ИИ-поиск

Mozilla выбрала стратегию, отличную от других разработчиков браузеров. Пока такие компании, как Opera, Microsoft и Arc, создают полностью новые версии браузеров с встроенными чат-ботами, Firefox остаётся открытой платформой, предлагая пользователям выбор и контроль.

Компания подчёркивает, что при интеграции Perplexity не передаёт личные данные пользователей и не продаёт их третьим сторонам. Это важный элемент политики приватности Mozilla, отличающий Firefox от коммерческих браузеров.

Кроме того, внедрение Perplexity — лишь начало: в будущем Firefox может получить несколько поисковых систем на основе ИИ, чтобы пользователи могли выбирать между разными стилями ответов.

Сравнение поисковых систем в Firefox

Поисковая система Тип результатов Наличие ИИ Особенности Google Список ссылок, контекстные блоки Частично (Search Generative Experience) Максимальный охват, но реклама Bing Ссылки + чат Copilot Да Интеграция с ChatGPT DuckDuckGo Ссылки, без трекинга Нет Фокус на конфиденциальности Perplexity AI Ответ с цитатами Полностью ИИ Диалоговый поиск с указанием источников

Новая функция профилей браузера

Помимо интеграции с Perplexity, Mozilla официально представила функцию профилей браузера, которая теперь доступна всем пользователям. Она позволяет создавать разные рабочие пространства с собственными настройками, закладками и расширениями — например, отдельные профили для работы, учёбы и личных дел.

Эта возможность особенно полезна тем, кто использует Firefox на одном компьютере для разных задач, не прибегая к нескольким аккаунтам.

Визуальный поиск и эксперименты с Google Lens

Mozilla также продолжает тестировать визуальный поиск на базе Google Lens. Пользователи, у которых Google выбран поисковиком по умолчанию, могут искать по изображениям прямо из браузера. Функция уже работает в настольной версии Firefox и проходит этап тестирования на мобильных устройствах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принудительно навязывать ИИ-поиск всем пользователям.

Последствие: снижение доверия и уход аудитории.

Альтернатива: выбор между традиционным поиском и Perplexity в интерфейсе браузера.

Ошибка: интеграция ИИ без защиты данных.

Последствие: утечка персональной информации.

Альтернатива: использование независимых серверов и отказ от передачи пользовательских данных.

Ошибка: игнорировать потребность пользователей в простоте.

Последствие: перегруженность интерфейса.

Альтернатива: единая панель управления поиском в адресной строке.

А что если Perplexity станет постоянным поисковиком Firefox?

Если интеграция покажет устойчивый рост активности, Mozilla может включить Perplexity в список поисковых систем по умолчанию. Это усилит позиции Firefox в борьбе с монополией Google и позволит компании привлечь аудиторию, интересующуюся нейросетевыми инструментами.

Однако для этого Mozilla придётся обеспечить стабильность работы Perplexity, а также выработать новую бизнес-модель, учитывающую размещение рекламы и возможности партнёрства.

Плюсы и минусы интеграции Perplexity

Плюсы Минусы Новый формат поиска с диалогами и цитатами Зависимость от внешнего ИИ-поставщика Сохранение конфиденциальности пользователей Возможная медлительность по сравнению с Google Расширение функционала без установки дополнительных плагинов Неполная локализация ИИ для некоторых языков Возможность выбора режима поиска Отсутствие офлайн-режима и кеша ответов

FAQ

Когда Perplexity станет доступен во всём мире?

Уже сейчас для настольных версий Firefox, мобильные приложения получат поддержку в ближайшие месяцы.

Можно ли полностью заменить Google на Perplexity?

Да, через настройки Firefox можно выбрать Perplexity как поисковую систему по умолчанию.

Передаются ли мои данные разработчикам Perplexity?

Mozilla утверждает, что не продаёт и не передаёт персональные данные пользователей.

Можно ли использовать Perplexity только иногда?

Да, в адресной строке появится кнопка для быстрого переключения между поисковиками.

Появятся ли другие ИИ-поисковики в Firefox?

Mozilla рассматривает возможность добавления других систем ИИ-ответов в будущем.

Мифы и правда

Миф: Mozilla создаёт собственный ИИ.

Правда: компания интегрирует существующие сервисы, сохраняя нейтральность и приватность.

Миф: Perplexity заменит все поисковики.

Правда: это лишь дополнительная опция, а выбор остаётся за пользователем.

Миф: Firefox будет собирать историю запросов.

Правда: политика Mozilla исключает продажу или передачу поисковых данных.

Интересные факты

• Firefox был первым крупным браузером, внедрившим приватный режим задолго до Chrome.

• Perplexity AI основана бывшими сотрудниками OpenAI и DeepMind.

• С 2024 года доля поисковых запросов через ИИ выросла в 6 раз, особенно среди пользователей до 35 лет.