Паук и паутина
Паук и паутина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:21

Живой фонарь в паутине: зачем пауки из Восточной Азии коллекционируют светлячков — невероятное открытие

Ученые раскрыли секрет пауков Psechrus clavis: светлячки в паутине как приманка для охоты

Учёные обнаружили необычную охотничью стратегию у ночных пауков вида Psechrus clavis, обитающих в субтропических лесах Восточной Азии. Вместо того чтобы сразу поедать пойманных светлячков, они оставляют их в паутине — и используют их свечение как приманку для новой добычи.

Как работает "живой фонарь"

Светлячки Diaphanes lampyroides испускают непрерывное свечение, чтобы привлекать партнёров. Попав в паутину, они могут продолжать светиться до часа. Учёные из Университета Тунхай (Тайвань) заметили: пауки быстро поедают мотыльков и других насекомых, но светлячков не трогают, время от времени лишь проверяя их состояние.

Таким образом, жертва превращается в своеобразный "живой фонарь", привлекающий других насекомых прямо в сети паука.

Эксперимент с искусственными светлячками

Чтобы проверить, является ли это случайностью или продуманной стратегией, исследователи разместили в паутине светодиоды, имитирующие свечение светлячков. Оказалось, что в такие сети попадало в три раза больше добычи, а число светлячков увеличивалось почти в десять раз.

Большинство пойманных особей были самцами, которые, вероятно, воспринимали свет как сигнал потенциальных самок.

"Наши находки подчеркивают ранее не документированное взаимодействие, где сигналы, предназначенные для сексуальной коммуникации, также полезны для хищников. Работа раскрывает сложность взаимодействий между хищником и жертвой", — отметил ведущий автор исследования, доктор И-Мин Цзо.

Эволюционная выгода

Учёные считают, что такая стратегия позволяет паукам экономить энергию. В отличие от рыб-удильщиков или некоторых других хищников, использующих собственную биолюминесценцию, Psechrus clavis обходятся "чужим светом". Более того, исследователи предполагают, что пауки могут различать виды добычи и адаптировать поведение в зависимости от ситуации.

Три интересных факта по теме

  1. Биолюминесценция встречается у более чем 700 видов животных, включая насекомых, рыб, грибов и даже некоторых бактерий.

  2. Рыбы-удильщики используют светящийся вырост на голове для привлечения добычи в полной темноте океанских глубин.

  3. У светлячков разные виды "сигналят" по-своему: у одних вспышки короткие и ритмичные, у других — длительные и непрерывные, что позволяет им находить партнёров именно своего вида.

