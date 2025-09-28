Новый бренд — новые рекорды: компактные премиум-электромобили удивляют рынок

Продажи компактных премиальных электромобилей Firefly продолжают удивлять рынок. Дочерний бренд Nio, ориентированный на компактные премиальные модели, за первые четыре месяца существования смог реализовать 20 тысяч автомобилей. Для молодой компании это настоящий рекорд, особенно учитывая, что первый автомобиль был представлен лишь в апреле 2025 года.

С момента начала поставок 29 апреля продажи пошли на рост. За первые два дня было продано 231 авто, а к концу июля Firefly преодолел отметку в 10 тысяч автомобилей. В августе компания продемонстрировала впечатляющий рост: 4346 машин, что на 83,7% больше, чем месяцем ранее. В сентябре показатель продолжил расти, и за месяц было отгружено 5445 автомобилей, обновив рекорд компании. Для сравнения, Nio в целом в августе реализовала 31 305 машин, показав новый рекорд по общим продажам.

Firefly: премиальные компактные авто

Firefly предлагает две версии своей модели, с ценой за автомобиль с батареей от 119 800 юаней (около 1,39 млн рублей). Для покупателей доступна опция BaaS — аренда аккумулятора, которая снижает стартовую цену до 79 800 юаней (примерно 932 600 рублей), а ежемесячная плата за батарею составляет 399 юаней (4 660 рублей). Такой подход позволяет сделать премиальные электромобили более доступными для широкого круга клиентов и одновременно снижает первоначальные затраты.

В августе 2025 года Firefly начал поставки на европейский рынок, что стало важным шагом для расширения бренда. Автомобиль получил высокую оценку безопасности в Европе, подтверждая успехи, достигнутые на краш-тестах в Китае.

Сравнение моделей Firefly

Параметр Версия с батареей Версия с BaaS Стартовая цена 119 800 юаней 79 800 юаней Ежемесячная плата за батарею - 399 юаней Доступность Китай, Европа Китай, Европа Комплектация Стандартная Стандартная

А что если…

Если Firefly продолжит текущие темпы продаж, бренд сможет укрепить позиции на европейском рынке и создать репутацию надежного производителя премиальных компактных электромобилей. Расширение дилерской сети и запуск новых моделей позволят конкурировать с другими игроками в сегменте EV, включая Tesla и BYD.

Плюсы и минусы Firefly

Плюсы Минусы Доступная премиальная модель Ограниченное количество комплектаций Опция аренды батареи BaaS Ежемесячная плата за батарею Высокий уровень безопасности Новый бренд, ограниченная история Быстрый рост продаж Потребность в развитии сервисной сети Доступность на европейском рынке Не все регионы обеспечены официальной поддержкой

