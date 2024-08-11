Жители Греции ожидают эвакуации из-за крупных природных пожаров

В Греции возникли два природных пожара в области Аттика, близ Афин. Для тушения огня задействованы более 250 пожарных, 12 самолетов и 7 вертолетов. Пожар в районе Варнава угрожает распространением к озеру Марафон, при этом пламя достигает высоты более 25 метров.
Жителям нескольких деревень рекомендовано готовиться к эвакуации.
Второй пожар возле Мегары уже частично ограничен. Министерство по борьбе с климатическими кризисами предупреждает о высоком уровне пожарной опасности с 11 по 15 августа.
За лето в Греции произошло более 2 тысяч лесных пожаров, большинство из которых были быстро потушены.
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