Пожар на складе ThyssenKrupp в Германии не утихает уже более 30 часов

В Германии неподалеку от города Фёльклинген в земле Саар уже более 30 часов продолжается пожар на складе крупнейшего сталепроизводителя страны ThyssenKrupp, сообщает газета Bild.

Согласно данным издания, возгорание началось в четверг около пяти утра по местному времени и до сих пор не ликвидировано. В тушении пожара задействованы более 200 сотрудников спасательных и пожарных служб. Дым от пожара добрался до города Саарбрюккен, расположенного в 15 километрах.

Как сообщают очевидцы, пламя первоначально вспыхнуло на открытой площадке перед складом, предположительно загорелся поддон. Когда на место прибыли спасатели, огонь уже охватил всё здание.

ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии и мировых лидеров в производстве высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. По состоянию на 30 июня численность сотрудников компании составляла 97 860 человек.

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