Пожар на складе ThyssenKrupp в Германии не утихает уже более 30 часов

В Германии неподалеку от города Фёльклинген в земле Саар уже более 30 часов продолжается пожар на складе крупнейшего сталепроизводителя страны ThyssenKrupp, сообщает газета Bild.
Согласно данным издания, возгорание началось в четверг около пяти утра по местному времени и до сих пор не ликвидировано. В тушении пожара задействованы более 200 сотрудников спасательных и пожарных служб. Дым от пожара добрался до города Саарбрюккен, расположенного в 15 километрах.
Как сообщают очевидцы, пламя первоначально вспыхнуло на открытой площадке перед складом, предположительно загорелся поддон. Когда на место прибыли спасатели, огонь уже охватил всё здание.
ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии и мировых лидеров в производстве высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. По состоянию на 30 июня численность сотрудников компании составляла 97 860 человек.
Фото: commons.wikimedia.org
Fox News: Конгресс США расследует связи кандидата Уолца с КНР
Комитет Палаты представителей Конгресса Америки начал расследование в отношении Тима Уолца, кандидата в вице-президенты от Демпартии. Как сообщает Fox News, расследование касается связей политика с Поднебесной.
Фермеры Молдавии поставили ультиматум президенту Санду
Ассоциация фермеров Республики Молдова потребовала встречи с президентом Майей Санду в связи с нарастающим кризисом в аграрном хозяйстве. Об этом пишет Noi.md.
Охлобыстин оценил степень вины Аллы Пугачёвой: "Её иноагентом не признают"
Актёр Иван Охлобыстин рассказал, почему продолжает слушать песни Аллы Пугачёвой.
HeadHunter планирует возобновить выплату дивидендов к концу 2024 года
Компания HeadHunter высказывает надежду на возобновление дивидендных выплат к концу 2024 года, что станет возможным после завершения редомициляции кипрской HeadHunter Group Plc. Об этом сообщил генеральный директор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков через пресс-службу.