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Учёные выяснили, что дым от лесных пожаров повышает риск деменции
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Исследование: дым от лесных пожаров может вызвать деменцию, астму и другие серьёзные болезни

Учёные выяснили, что дым от лесных пожаров повышает риск деменции

Вдыхание дыма от лесных пожаров может повысить риск развития деменции, как отметила учёная Холли Элсер на конференции Ассоциации Альцгеймера.

В ходе исследования, проведённого среди 1,2 миллиона жителей Южной Калифорнии, учёные выявили, что частые лесные пожары вынуждали людей носить маски на улице и устанавливать системы фильтрации воздуха в своих домах.

Анализ показал, что высокое содержание дыма в воздухе увеличивает вероятность развития деменции, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, а также может привести к рождению детей с низкой массой тела. Мелкие частицы, содержащиеся в дыме, оказались более опасными, чем выхлопные газы автомобилей и промышленные испарения.

Фото: flickr.com/Ervins Strauhmanis (CC BY 2.0 license)

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