Исследование: дым от лесных пожаров может вызвать деменцию, астму и другие серьёзные болезни

Вдыхание дыма от лесных пожаров может повысить риск развития деменции, как отметила учёная Холли Элсер на конференции Ассоциации Альцгеймера.
В ходе исследования, проведённого среди 1,2 миллиона жителей Южной Калифорнии, учёные выявили, что частые лесные пожары вынуждали людей носить маски на улице и устанавливать системы фильтрации воздуха в своих домах.
Анализ показал, что высокое содержание дыма в воздухе увеличивает вероятность развития деменции, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, а также может привести к рождению детей с низкой массой тела. Мелкие частицы, содержащиеся в дыме, оказались более опасными, чем выхлопные газы автомобилей и промышленные испарения.
Фото: flickr.com/Ervins Strauhmanis (CC BY 2.0 license)
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