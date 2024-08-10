Исследование: дым от лесных пожаров может вызвать деменцию, астму и другие серьёзные болезни

Вдыхание дыма от лесных пожаров может повысить риск развития деменции, как отметила учёная Холли Элсер на конференции Ассоциации Альцгеймера.

В ходе исследования, проведённого среди 1,2 миллиона жителей Южной Калифорнии, учёные выявили, что частые лесные пожары вынуждали людей носить маски на улице и устанавливать системы фильтрации воздуха в своих домах.

Анализ показал, что высокое содержание дыма в воздухе увеличивает вероятность развития деменции, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, а также может привести к рождению детей с низкой массой тела. Мелкие частицы, содержащиеся в дыме, оказались более опасными, чем выхлопные газы автомобилей и промышленные испарения.

Фото: flickr.com/Ervins Strauhmanis (CC BY 2.0 license)