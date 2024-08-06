PNAS Nexus: огнеупорный кирпич может сократить затраты на энергию на $1,27 трлн

Неожиданное решение ученых: что общего у кузнецов бронзового века и современных заводов

Исследователи из Стэнфордского университета в США предложили применять технологии бронзового века для снижения глобальных затрат на энергоресурсы. Они предложили использовать огнеупорные кирпичи, которые применялись в кузницах тысячи лет назад, для хранения тепла. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале PNAS Nexus.

Проект предусматривает создание сборок из теплопоглощающих кирпичей, помещенных в изолированные контейнеры. Эти кирпичи могут аккумулировать тепло от солнечных или ветровых источников, которое затем можно использовать в промышленных процессах на заводах по производству цемента, стали, стекла и бумаги, даже при отсутствии внешнего электроснабжения.

Специалисты утверждают, что огнеупорные кирпичи в десять раз дешевле аккумуляторов, что значительно снижает затраты на реализацию таких решений.

Выводы ученых базируются на компьютерном моделировании расходов 149 стран мира на энергоснабжение промышленных объектов. Согласно их расчетам, переход 90% мировой промышленности на тепловые хранилища из огнеупорных кирпичей позволит сократить общие расходы на 1,27 триллиона долларов.

Фото: commons.wikimedia.org/Christian Sterk (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).