На территории Ставропольского края произошло возгорание склада, охватившее площадь в 400 квадратных метров. Согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС по региону, есть опасность дальнейшего распространения огня.
"На данный момент сотрудники МЧС России борются с огнем в Минераловодском районе. В поселке Первомайский загорелось складское здание. Площадь пожара достигла 400 кв. м, и сохраняется риск его распространения. Жертв и пострадавших нет", — отметили в ведомстве.
Также было указано, что пожар получил вторую категорию сложности. К тушению привлекли 40 пожарных и 12 единиц спецтехники, сообщает ТАСС.
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