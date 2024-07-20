В Талдоме успешно ликвидирован крупный пожар, занимавший площадь 4,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сообщается, что в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. кв. м складского помещения. Пламя охватило склад и административное здание в Талдоме, но теперь огонь полностью потушен.
"Пожар в Талдоме полностью ликвидирован", — подтвердили в пресс-службе.
Возгорание началось в складе с автомаслами, расположенном в ангаре общей площадью 1 200 кв. м, и распространилось на кровлю административного здания. Пожар начался днем 19 июля и усугубился из-за сильного ветра, создав угрозу для соседнего склада, находящегося в 60 метрах. Пожар был классифицирован как пожар второй степени сложности. Огонь был локализован на упомянутой площади, в результате чего пострадал один человек, который был госпитализирован с ожогами.
Фото: commons.wikimedia.org/MarcusObal (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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