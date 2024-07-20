Лесной пожар вспыхнул в районе села Кривенковское, расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, рядом с Анастасиевскими водопадами. Площадь возгорания составила 1,9 гектара. Для борьбы с огнем были мобилизованы 22 человека и 6 единиц техники.
Оперативный штаб Краснодарского края информировал, что лесопожарные подразделения активно работали над локализацией пожара, при этом на место направлялись дополнительные силы и средства для ускорения процесса тушения.
В ходе последующих действий, как заявил оперштаб, пожар был успешно ликвидирован, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region (public domain)
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