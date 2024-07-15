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В ЮАР 14 человек погибли при лесных пожарах
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В ЮАР 14 человек погибли при лесных пожарах

В провинции Квазулу-Наталь в ЮАР зафиксирована трагедия: за последнюю неделю в результате обширных лесных пожаров погибло не менее 14 человек. Региональное правительство подтвердило эту информацию.

По данным властей, среди жертв находятся шесть пожарных, а ещё один спасатель в настоящее время борется за жизнь в больнице, находясь в критическом состоянии.

Пожары в последнее время часто вспыхивают в разных районах Квазулу-Наталь, что связывают с аномально сухой погодой в регионе. Существует вероятность, что некоторые из пожаров были спровоцированы умышленными поджогами, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Intermountain Forest Service, USDA Region 4 Photography (public domain)

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