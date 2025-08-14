Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:35

Огненные дни в Крыму: с 15 по 18 августа действует особый режим

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: что нужно знать и как действовать

С 15 по 18 августа в Крыму и Севастополе будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С начала мая на полуострове действует особый противопожарный режим, и в ближайшие дни его соблюдение становится особенно важным.

Что запрещено в период особого режима

В условиях высокой пожароопасности категорически запрещается:

  • Разводить костры и использовать открытый огонь в лесах, природных зонах и на прилегающих к ним территориях.

  • Сжигать сухую траву, растительность и бытовой мусор.

  • Проводить пожароопасные работы без соблюдения мер безопасности.

Использование открытого огня на землях сельхозназначения и в населённых пунктах допустимо только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности.

Обязанности владельцев домов и дачных участков

Владельцам и садоводам рекомендуется:

  • Убирать сухую траву и горючий мусор с участка и прилегающей территории.

  • Не устраивать свалки горючих отходов.

  • Не хранить на открытом воздухе ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газовыми баллонами.

  • Иметь на участке огнетушитель или ёмкость с водой.

  • Следить, чтобы проезды к участкам были свободными для пожарной техники.

Ответственность за нарушение

Нарушение требований противопожарного режима влечёт штрафы:

  • От 10 тысяч рублей для физических лиц.

  • До 800 тысяч рублей для организаций.
    В зависимости от последствий возможна дисциплинарная, административная или даже уголовная ответственность

Главное: жара и ветер в эти дни создают критические условия для возгораний. Даже небольшой огонь может быстро выйти из-под контроля. Будьте внимательны, соблюдайте правила и сообщайте о пожарах в экстренные службы.

