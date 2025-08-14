Огненные дни в Крыму: с 15 по 18 августа действует особый режим
С 15 по 18 августа в Крыму и Севастополе будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С начала мая на полуострове действует особый противопожарный режим, и в ближайшие дни его соблюдение становится особенно важным.
Что запрещено в период особого режима
В условиях высокой пожароопасности категорически запрещается:
-
Разводить костры и использовать открытый огонь в лесах, природных зонах и на прилегающих к ним территориях.
-
Сжигать сухую траву, растительность и бытовой мусор.
-
Проводить пожароопасные работы без соблюдения мер безопасности.
Использование открытого огня на землях сельхозназначения и в населённых пунктах допустимо только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности.
Обязанности владельцев домов и дачных участков
Владельцам и садоводам рекомендуется:
-
Убирать сухую траву и горючий мусор с участка и прилегающей территории.
-
Не устраивать свалки горючих отходов.
-
Не хранить на открытом воздухе ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газовыми баллонами.
-
Иметь на участке огнетушитель или ёмкость с водой.
-
Следить, чтобы проезды к участкам были свободными для пожарной техники.
Ответственность за нарушение
Нарушение требований противопожарного режима влечёт штрафы:
-
От 10 тысяч рублей для физических лиц.
-
До 800 тысяч рублей для организаций.
В зависимости от последствий возможна дисциплинарная, административная или даже уголовная ответственность
Главное: жара и ветер в эти дни создают критические условия для возгораний. Даже небольшой огонь может быстро выйти из-под контроля. Будьте внимательны, соблюдайте правила и сообщайте о пожарах в экстренные службы.
