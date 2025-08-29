Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal
Опубликована сегодня в 17:59

Огонь вблизи Симферополя: стихия охватила 150 гектаров за считанные часы

Под Симферополем горит 150 гектаров сухой растительности

Под Симферополем разгорелся крупный пожар сухой растительности, охвативший территорию в 150 гектаров. Очаг возгорания находится вблизи села Колодязное, где уже несколько часов ведётся борьба с огнём.

Что предпринято

Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, достигающий скорости до 16 м/с. Из-за этого пламя быстро распространяется и представляет угрозу для близлежащих территорий. Чтобы остановить продвижение огня, спасатели проводят опашку почвы и создают минерализованные полосы, которые должны послужить барьером для стихии.

Несмотря на непростые условия, огнеборцам удалось предотвратить переход пожара на населённые пункты. Это ключевой результат первых часов работы, так как при подобной скорости ветра риск для домов и хозяйственных построек возрастает в разы.

К тушению привлечены значительные силы: 105 человек личного состава и 22 единицы техники. Вертолёты и спецмашины доставляют воду, пожарные работают как по периметру возгорания, так и внутри очага.

Специалисты отмечают, что причиной столь масштабных пожаров чаще всего становится человеческий фактор — неосторожное обращение с огнём или поджоги. В условиях сухой и ветреной погоды даже маленький костёр может привести к катастрофическим последствиям.

МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности: не разводить костры в полях и лесополосах, не бросать непотушенные окурки и спички, а также сообщать о любых возгораниях по телефону службы спасения.

Читайте также

В Симферопольском районе Крыма загорелась сухая растительность на площади 2 га — МЧС 26.08.2025 в 16:09

Крым в дыму: возле Симферополя огонь подобрался к жилым домам

Возгорание на площади 2 га вплотную подошло к домам. МЧС усилило группировку сил и работает над локализацией пожара.

Читать полностью » В Крыму появится памятник молдавскому правителю Штефану Великому 25.08.2025 в 23:23

Ответ диаспоры: в Крыму увековечат память Штефана Великого на фоне исторического раскола

На территории Благовещенского мужского пещерного монастыря в Крыму установят бюст молдавского правителя и полководца Штефана Великого. Инициатива реализуется молдавским культурно-образовательным центром при поддержке диаспоры и официальных властей полуострова. Как отмечают организаторы, памятник символизирует историческую связь Крыма и Молдавии.

Читать полностью » Краснодарский край обогнал Крым по популярности у семейных туристо 25.08.2025 в 23:04

Краснодарский край обошёл даже Крым: где теперь главный центр семейного отдыха

Краснодарский край стал лидером по семейным поездкам: 38% всех бронирований приходится именно на него. Узнайте, почему туристы выбирают этот регион.

Читать полностью » Осенью россияне выбирают Крым и Сочи для отдыха — исследование ТВИЛ 25.08.2025 в 22:22

Кто опоздает — будет жалеть: бархатный сезон в Крыму длится всего полтора месяца

В бархатный сезон туристы выбирают Крым: Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак вошли в топ направлений осени. Узнайте, чем они отличаются.

Читать полностью » В Крыму спасатели сняли туриста со скалы на маршруте Чертова лестница под Ялтой 25.08.2025 в 21:42

На грани пропасти: турист сорвался на Чёртовой лестнице в Ялте

Под Ялтой турист сорвался со скалы во время похода по тропе Чертова лестница. Спасатели успели вовремя, но история могла закончиться иначе.

Читать полностью » Туристический поток в Севастополе вырос на 52% в 2025 году 24.08.2025 в 21:39

Рекордный рост: как Севастополю удалось стать туристическим магнитом

Севастополь демонстрирует впечатляющий рост туристической привлекательности — по данным губернатора Михаила Развожаева, в 2025 году поток туристов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим периодом. Такой значительный прогресс стал темой обсуждения на встрече главы региона с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Читать полностью » Краснодарский край усилил лидерство на ипотечном рынке апартаментов 24.08.2025 в 21:30

Краснодарский край рвёт рынок: апартаменты у моря обошли Москву

Краснодарский край удерживает 24,2% ипотечного рынка апартаментов, увеличив долю на 7,8%. Москва теряет позиции — в чем причина и что делать с аутсайдерами?

Читать полностью » Почти сто ДТП с детьми произошло в Крыму с начала года 24.08.2025 в 18:34

Крымские аварии глазами статистики: где детская беспечность встречается с безответственностью взрослых

С начала 2025 года в Крыму зафиксировано 81 ДТП с участием детей. Как избежать трагедий и почему важно соблюдать правила перевозки?

Читать полностью »

Сахарная меласса как кормовая добавка: исследования ВНИИ животноводства
Ford отзывает 500 тысяч автомобилей Edge и Lincoln MKX из-за дефекта тормозов
Как уменьшить жир на животе: рекомендации экспертов Mayo Clinic
Туалетная бумага, салфетки, пластиковые стаканы: что включили в обязательные сборы
Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана»
Учёные исследуют тайны Большого взрыва и его влияние на современную космологию
Маффины без сахара: замените ветчину на курицу или бекон для разнообразия вкуса
Дефицит витамина B12 вызывает усталость, забывчивость и покалывание в руках и ногах
