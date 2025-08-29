Огонь вблизи Симферополя: стихия охватила 150 гектаров за считанные часы

Под Симферополем разгорелся крупный пожар сухой растительности, охвативший территорию в 150 гектаров. Очаг возгорания находится вблизи села Колодязное, где уже несколько часов ведётся борьба с огнём.

Что предпринято

Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, достигающий скорости до 16 м/с. Из-за этого пламя быстро распространяется и представляет угрозу для близлежащих территорий. Чтобы остановить продвижение огня, спасатели проводят опашку почвы и создают минерализованные полосы, которые должны послужить барьером для стихии.

Несмотря на непростые условия, огнеборцам удалось предотвратить переход пожара на населённые пункты. Это ключевой результат первых часов работы, так как при подобной скорости ветра риск для домов и хозяйственных построек возрастает в разы.

К тушению привлечены значительные силы: 105 человек личного состава и 22 единицы техники. Вертолёты и спецмашины доставляют воду, пожарные работают как по периметру возгорания, так и внутри очага.

Специалисты отмечают, что причиной столь масштабных пожаров чаще всего становится человеческий фактор — неосторожное обращение с огнём или поджоги. В условиях сухой и ветреной погоды даже маленький костёр может привести к катастрофическим последствиям.

МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности: не разводить костры в полях и лесополосах, не бросать непотушенные окурки и спички, а также сообщать о любых возгораниях по телефону службы спасения.