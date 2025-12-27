Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region is licensed under Creative Commons CC0 License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:09

Огонь с денежным аппетитом: пожары за год превратили имущество страны в счёт на миллиарды

За неполный 2025 год пожары в России принесли экономике ощутимые потери, но масштабы предотвращённого ущерба оказались ещё выше. Речь идёт о десятках миллиардов рублей, сохранённых благодаря работе пожарных подразделений. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ущерб и спасённые ценности

По данным МЧС, за 11 месяцев 2025 года материальный ущерб от пожаров в стране превысил 20 миллиардов рублей. При этом объём имущества, которое удалось спасти от огня, оказался почти вдвое больше. Работа пожарных подразделений позволила сохранить материальные ценности на сумму свыше 36,5 миллиарда рублей.

"За 11 месяцев текущего года материальный ущерб от пожаров превысил 20,1 млрд рублей, а подразделениями пожарной охраны спасено материальных ценностей на более 36,5 млрд рублей", — сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Итоги к юбилею ведомства

Министр подвёл эти итоги в преддверии 35-летия МЧС России, которое отмечается 27 декабря. За годы существования ведомства его сотрудники ликвидировали последствия миллионов чрезвычайных происшествий различного масштаба, как в мирное время, так и в условиях крупных катастроф.

Всего за 35 лет пожарные потушили 8,6 миллиона пожаров. Кроме того, подразделения МЧС ликвидировали около 32 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обезвредили более 2,1 миллиона взрывоопасных предметов.

Работа за пределами страны

Отдельно Александр Куренков остановился на международной деятельности ведомства. Подразделения МЧС активно привлекаются к гуманитарным миссиям за рубежом, реагируя на стихийные бедствия и техногенные катастрофы.

За время работы сотрудники министерства провели более 600 гуманитарных операций за пределами России. Помощь была оказана миллионам пострадавших в зонах бедствий более чем в 140 странах мира, что стало важной частью международного присутствия МЧС.

