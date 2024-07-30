Согласно информации, предоставленной пресс-службой Следственного комитета РФ, Хухтала Топи, командир подразделения Team Wiking, состоящего из финских наемников, был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Финский гражданин был признан виновным в соответствии с законодательством РФ, предусматривающим ответственность за участие наемников в вооруженных конфликтах. Суд постановил, что наказание должно отбываться в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время Хухтала объявлен в международный розыск.

Следствие установило, что в марте 2022 года обвиняемый прибыл на Украину с целью получения материального вознаграждения. Он присоединился к "Интернациональному легиону территориальной обороны Украины", где прошел военную подготовку и был обеспечен необходимым вооружением и экипировкой.

С мая 2022 года Хухтала возглавил подразделение Team Wiking, сформированное из финских наемников и подчиняющееся Силам специальных операций ВСУ. По данным следствия, с марта 2022 по май 2024 года он принимал активное участие в боевых действиях против вооруженных сил ДНР, ЛНР и Российской Федерации.

Следственный комитет подчеркнул, что преступные действия наемника способствовали продолжению вооруженного конфликта и дестабилизации обстановки в регионе.

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