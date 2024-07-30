Согласно информации, предоставленной пресс-службой Следственного комитета РФ, Хухтала Топи, командир подразделения Team Wiking, состоящего из финских наемников, был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Донбасса.
Финский гражданин был признан виновным в соответствии с законодательством РФ, предусматривающим ответственность за участие наемников в вооруженных конфликтах. Суд постановил, что наказание должно отбываться в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время Хухтала объявлен в международный розыск.
Следствие установило, что в марте 2022 года обвиняемый прибыл на Украину с целью получения материального вознаграждения. Он присоединился к "Интернациональному легиону территориальной обороны Украины", где прошел военную подготовку и был обеспечен необходимым вооружением и экипировкой.
С мая 2022 года Хухтала возглавил подразделение Team Wiking, сформированное из финских наемников и подчиняющееся Силам специальных операций ВСУ. По данным следствия, с марта 2022 по май 2024 года он принимал активное участие в боевых действиях против вооруженных сил ДНР, ЛНР и Российской Федерации.
Следственный комитет подчеркнул, что преступные действия наемника способствовали продолжению вооруженного конфликта и дестабилизации обстановки в регионе.
Фото: www. flickr.com/Joe Gratz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Посол РФ назвал отказ признавать результаты выборов в Венесуэле вмешательством в дела страны
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров высказал мнение, что отказ некоторых государств признавать результаты президентских выборов в Венесуэле является вмешательством во внутренние дела суверенной страны.
"24 Канал": В Харькове слышны взрывы
Во вторник в Харькове раздался взрыв на фоне звучащей воздушной тревоги, о чем сообщает украинский "24 канал".
Дождь негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы
Дождь может негативно влиять не только на сердечно-сосудистую систему, но и на систему органов дыхания. Однако людям, у которых пониженное давление, такое атмосферное явление не навредит. Об этом NewsInfo.Ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев, а дополнил его информацию ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.
В России создали метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует фотографии спиралей, нарисованных пациентами, для выявления признаков когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона.