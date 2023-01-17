Блокадница Толмачева раскритиковала финансовую помощь от Смольного в 10 тысяч рублей

Жительница блокадного Ленинграда Нина Толмачева заявила, что администрация губернатора Александра Беглова уделяет недостаточно внимания ветеранам, вспоминая о пожилых людях только по праздникам и значимым датам.
По словам блокадницы, из-за отсутствия внимания со стороны Смольного она чувствует, что никому не нужна. Она также раскритиковала выплаты от петербургских властей, заявив, что 10 тысяч рублей единовременной выплаты все равно, что капля в море.
"К 80-летию блокады Ленинграда нам обещали выплатить по 10 тысяч раз в год. Но что такое сейчас 10 тысяч… Я в месяц на лекарства больше трачу. Вот так о нас и вспоминают только по праздникам каким-то. А забота и внимание нашему поколению нужны каждый день", — сказала Толмачева.
Напомним, председатель Комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова рассказала, что блокадники получат по 10 тысяч рублей единовременной компенсации в честь 80-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда. В Сети администрацию Беглова раскритиковали за слабую поддержку, которая, по мнению петербуржцев, больше похожа на "подачку".
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