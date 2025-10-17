Даже при решении FIS — россиянам путь в Финляндию закрыт

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти выступила с жёстким заявлением относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях на территории страны. По её словам, даже если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешит возвращение россиян, Финляндия всё равно не откроет им въезд.

"Россиянам нечего делать в Руке", — заявила президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти.

Её слова приводит финское издание Helsingin Sanomat.

Решение на национальном уровне

Сирпа Коркатти подчеркнула, что позиция Финляндии по этому вопросу остаётся неизменной — участие российских лыжников в национальных и международных стартах, проходящих на финской территории, невозможно из-за действующего запрета на въезд спортсменов из России.

"Российские спортсмены не смогут выступить на этапе Кубка мира в Руке из-за запрета на их въезд в страну", — пояснила президент ассоциации.

Таким образом, даже возможное решение FIS о частичном допуске российских атлетов не повлияет на ситуацию с турнирами в Финляндии.

Этап Кубка мира в Руке

Традиционный старт Кубка мира по лыжным гонкам в Руке пройдёт с 28 по 30 ноября. Этот этап открывает международный сезон и собирает ведущих лыжников мира. Финляндия из года в год принимает соревнования в северном регионе Куусамо, где трассы известны своей сложностью и погодными испытаниями.

В отсутствие российских спортсменов, которые ранее неоднократно побеждали в Руке, состав участников будет представлен командами из Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Италии и других стран.

Контекст отстранения российских лыжников

Российские спортсмены были отстранены от международных стартов в марте 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор организация несколько раз продлевала действие санкций.

Вопрос о возвращении российских и белорусских атлетов к участию в турнирах обсуждается на заседаниях совета FIS, но окончательного решения пока нет.

Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм и международным соревнованиям будет рассмотрено 21 октября на заседании федерации.

Жёсткая позиция Финляндии

Финляндия традиционно придерживается одной из самых строгих позиций среди европейских стран по вопросу допуска российских спортсменов. В последние годы правительство страны неоднократно заявляло, что национальные ограничения и визовые запреты будут сохраняться вне зависимости от решений международных спортивных федераций.

Сирпа Коркатти подтвердила, что ассоциация действует в рамках государственной политики и не планирует делать исключений.

"Мы уважаем решения FIS, но на территории Финляндии применяются наши законы. Россияне не смогут участвовать в соревнованиях, пока действуют ограничения на въезд", — отметила президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти.

Последствия для спортсменов

Отсутствие российских лыжников на этапах Кубка мира уже второй год подряд влияет на расклад сил в турнирной таблице. Российская команда традиционно входила в число лидеров, а её отсутствие заметно снизило уровень конкуренции в некоторых дисциплинах.

Несмотря на это, FIS пока не готова возвращать атлетов без одобрения большинства национальных федераций, включая Финляндию и Норвегию. Эти страны настаивают на сохранении действующих ограничений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться на решение FIS без учёта позиций принимающих стран.

Последствие: невозможность участия в турнирах даже при формальном допуске.

Альтернатива: добиваться дипломатических договорённостей и рассматривать нейтральный статус спортсменов.

Ошибка: рассчитывать на скорое снятие визовых ограничений.

Последствие: срыв подготовки к зимнему сезону и потеря соревновательного опыта.

Альтернатива: сосредоточиться на внутрироссийских стартах и подготовке к возможному возвращению в 2026 году.

Ошибка: воспринимать решение как личный запрет для отдельных спортсменов.

Последствие: эмоциональное выгорание и спад мотивации.

Альтернатива: работать над физической формой и выступать в альтернативных турнирах, чтобы сохранить уровень.

Реакция в спортивном сообществе

В России заявление Сирпы Коркатти вызвало ожидаемую реакцию — представители лыжных федераций отметили, что спортсмены продолжают тренироваться и готовы вернуться к международным стартам, как только это станет возможным.

Некоторые эксперты полагают, что подобные ограничения носят временный и политизированный характер, и со временем FIS будет вынуждена искать компромисс.

"Российские лыжники — часть мировой элиты, и без них соревнования теряют в зрелищности", — заявил заслуженный тренер России по лыжным гонкам в комментарии отечественным СМИ.

В ожидании решения FIS

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда соберётся 21 октября, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении спортсменов из России и Белоруссии. Ожидается, что обсуждение коснётся не только участия в Кубке мира, но и допуска к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Однако даже при положительном решении FIS российским спортсменам предстоит столкнуться с национальными ограничениями в отдельных странах Европы, включая Финляндию, Норвегию и Швецию.

Итог

Финляндия остаётся одним из самых принципиальных противников допуска российских спортсменов на свою территорию. Несмотря на возможное смягчение позиции FIS, участие россиян в ближайшем этапе Кубка мира в Руке исключено.

Эта ситуация вновь подчёркивает разрыв между решениями международных федераций и политикой отдельных государств, что продолжает влиять на развитие зимних видов спорта и судьбы спортсменов по всему миру.