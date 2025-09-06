Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Karelgerda.Karelgerda is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Эта рыжая собака выглядит как лиса, но характер у неё совсем другой

Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии

Ярко-рыжая шерсть, умный взгляд и грациозные движения — финский шпиц сразу напоминает лесную лису. Эта собака уникальна: хоть и относится к одной группе со своими "собратьями" — немецким и японским шпицами, — она имеет собственный характер и неповторимые черты.

Родина и история породы

Финский шпиц, известный также как финская лапландская собака, появился в суровых северных условиях Финляндии. Первые упоминания о породе датируются XIX веком, а официальный стандарт был утверждён в 1892 году. Этих собак использовали для охоты на птицу и мелкую дичь.

В XX веке порода едва не исчезла из-за смешанных скрещиваний, но усилиями энтузиастов её удалось восстановить. В 1979 году финский шпиц получил статус национальной собаки Финляндии, а в 1988-м был признан Американским клубом собаководства.

Внешность и особенности

Финский шпиц — собака среднего размера: рост колеблется от 42 см у сук до 47 см у кобелей, вес — от 7 до 13 кг. Главная гордость породы — густая шерсть с мягким подшёрстком, цвет которой варьируется от золотисто-рыжего до светлого на груди и ушах.

Эта собака действительно выглядит как пушистый лесной зверь, но её характер далёк от дикости.

Характер и поведение

Главное качество финского шпица — преданность. Эти собаки обожают свою семью, ласковы и внимательны к детям. Их активность и любопытство делают их прекрасными спутниками для прогулок и игр.

Хотя защитный инстинкт у них выражен умеренно, финский шпиц остаётся отличным "сигнализатором". Услышав подозрительный шум, он обязательно даст знать громким лаем.

Важно помнить: этой энергичной собаке необходимы регулярные физические нагрузки и игрушки для стимуляции ума.

Общение и социализация

С детьми финский шпиц ладит легко: он терпелив и игрив. А вот к незнакомцам относится настороженно, что требует ранней социализации. С другими животными отношения складываются не всегда просто, поэтому опытный хозяин должен уделить внимание воспитанию.

Дрессировка

По интеллекту финский шпиц занимает 43-е место в рейтинге Стэнли Корена. Он достаточно умен, но требует настойчивости и мягкого подхода. Лакомства и похвала — лучший способ закрепить правильное поведение.

Эти собаки не любят грубости, зато с удовольствием обучаются через положительное подкрепление.

Интересные факты

  • Родное название породы — Suomenpystykorva, что в переводе значит "собака с острыми ушками".
  • Финский шпиц официально признан национальным символом Финляндии.
  • В XIX веке порода была на грани исчезновения.
  • Щенок достигает взрослого размера примерно к 12 месяцам.

Щенок в доме: что важно знать

Щенки финского шпица очаровательны, но требуют внимания. С раннего возраста им необходима социализация и дрессировка. Энергия у малышей бьёт ключом, поэтому игры и прогулки должны стать ежедневной привычкой.

Хозяину стоит заранее подготовить дом: купить лежанку, миски, игрушки и позаботиться о ветеринарных визитах для прививок и профилактики.

Уход за шерстью и здоровьем

Чтобы шерсть оставалась густой и красивой, собаку нужно расчёсывать дважды в неделю, а в период линьки — ежедневно. Купание проводят лишь по необходимости.

Также важно следить за состоянием когтей, зубов и ушей.

Финский шпиц в целом здоров, но может быть склонен к дисплазии тазобедренного сустава, эпилепсии и глазным заболеваниям. Регулярные визиты к ветеринару помогут сохранить здоровье питомца.

