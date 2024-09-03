Финляндия запретит россиянам покупку недвижимости: новый законопроект 2024

Финляндия разработала законопроект, запрещающий россиянам совершать сделки с недвижимостью. Министр обороны Антти Хяккянен сообщил, что этот закон будет представлен парламенту до конца текущего года. "Мы направляем на обсуждение предложение о запрете сделок с российской недвижимостью", — заявил он на пресс-конференции. По словам министерства обороны, законопроект должен быть рассмотрен в установленный срок.
Хяккянен отметил, что облюдение исключений коснется лишь россиян с постоянным видом на жительство в Финляндии или имеющих финское гражданство. В январе министр создал рабочую группу для оценки целесообразности полного запрета на приобретение недвижимости россиянами. Группа пришла к выводу, что такой запрет необходим.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу финских властей дискриминационной. В Финляндии уже несколько лет действуют ограничения для россиян и других граждан стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ. С начала 2023 года Минобороны получило расширенные полномочия для контроля сделок с недвижимостью россиян.
Фото: commons.wikimedia.org/Ximonic (Simo Räsänen) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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