Россиянам запретят сделки с недвижимостью в Финляндии: узнайте подробности

В начале осени на рассмотрение правительства Финляндии будет представлен законопроект, который предполагает полный запрет на сделки с недвижимостью для граждан России, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Министр отметил, что в Министерстве обороны уже готовится соответствующий законопроект, который предполагает введение полного запрета на такие сделки для россиян, и его планируется вынести на обсуждение осенью.
Об этом сообщил финский общественный вещатель Yle.
Также сообщается, что в мае под руководством Хяккянена была создана рабочая группа, предложившая ограничить иностранцам возможность приобретения недвижимости в Финляндии.
Фото: commons.wikimedia.org/Ximonic(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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