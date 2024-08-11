Россиянам запретят сделки с недвижимостью в Финляндии: узнайте подробности

Власти Финляндии могут запретить операции с недвижимостью для россиян

В начале осени на рассмотрение правительства Финляндии будет представлен законопроект, который предполагает полный запрет на сделки с недвижимостью для граждан России, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Министр отметил, что в Министерстве обороны уже готовится соответствующий законопроект, который предполагает введение полного запрета на такие сделки для россиян, и его планируется вынести на обсуждение осенью.

Об этом сообщил финский общественный вещатель Yle.

Также сообщается, что в мае под руководством Хяккянена была создана рабочая группа, предложившая ограничить иностранцам возможность приобретения недвижимости в Финляндии.

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