Финляндия ведет переговоры со странами НАТО о размещении контингента войск на своей территории

Финляндия активно ведет переговоры с несколькими странами-членами НАТО о возможности размещения их войск на своей территории, сообщил министр обороны Антти Хяккянен.

По сведениям финских СМИ, Норвегия и Швеция планируют развернуть свои подразделения в Лапландии.

Хяккянен уточнил, что войска стран НАТО могут быть размещены в Финляндии на продолжительный срок, но не постоянно. Он отметил, что это касается ситуаций, когда непосредственная военная угроза отсутствует, но обстановка остается напряженной. Министр не раскрыл, с какими именно странами ведутся переговоры, однако упомянул, что в них участвуют не только государства Северной Европы, но и другие страны. Переговоры планируют продолжить осенью и зимой.

Ранее министр обороны также сообщил, что в Финляндии будет создан штаб сухопутных войск НАТО, хотя его точное местоположение пока не определено.

