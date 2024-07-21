В Финляндии стартовали масштабные военные учения сухопутных войск. На территории Финляндии, в том числе в приграничных с Россией районах, начались крупномасштабные учения сухопутных войск. Мероприятия продлятся до 26 июля.

Согласно информации, опубликованной в пресс-релизе финских вооруженных сил, в маневрах задействовано около 1700 военнослужащих и порядка 300 единиц военной техники. На период проведения учений будет временно закрыт участок автомагистрали, ведущей к пограничному пункту пропуска на российско-финской границе. Перекрытый отрезок трассы Каттилайнен — Ваалимаа протяженностью примерно 30 километров будет использоваться для военных целей.

В последнее время на Западе участились разговоры о возможности прямого вооруженного столкновения между НАТО и Российской Федерацией. Представители российского руководства подчеркивают, что страна не имеет агрессивных намерений, однако будет внимательно следить за действиями, которые могут представлять потенциальную угрозу ее интересам.

Москва также отмечает беспрецедентное усиление активности Североатлантического альянса вблизи западных рубежей России в последние годы. НАТО расширяет свое присутствие в регионе, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии". Российская сторона неоднократно выражала озабоченность наращиванием военного потенциала альянса в Европе.

Министерство иностранных дел РФ заявляет о готовности к диалогу с НАТО, но на принципах равноправия. При этом российская дипломатия призывает западных партнеров отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.

Фото:commons.wikimedia.orgSanteri Viinamäki(Creative Commons Attribution 4.0 International)