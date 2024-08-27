Президент Финляндии Стубб: ВСУ могут использовать западное оружие для ударов по РФ

Украинская армия может использовать оружие, которое было передано Киеву западными странами, для ударов по российской территории. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции.

"Если прямо отвечать навопрос: да, может", — заявил глава финского государства.

Национальный лидер отметил, что Хельсинки не устанавливала никаких ограничений для Украины в вопросе использования переданного оружия. Стубб подчеркнул, что если переданные средства используются в оборонительных целях, то это соответствует международному праву.

Стоит отметить, что многие высокопоставленные российские чиновники неоднократно заявляли о том, что поставки оружия странами Североатлантического альянса, в том числе Соединенными Штатами, сильно мешают урегулированию украинского конфликта.

Фото: flickr/Copyright holder: vid Plas (based on EXIF)