Украинская армия может использовать оружие, которое было передано Киеву западными странами, для ударов по российской территории. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции.
"Если прямо отвечать навопрос: да, может", — заявил глава финского государства.
Национальный лидер отметил, что Хельсинки не устанавливала никаких ограничений для Украины в вопросе использования переданного оружия. Стубб подчеркнул, что если переданные средства используются в оборонительных целях, то это соответствует международному праву.
Стоит отметить, что многие высокопоставленные российские чиновники неоднократно заявляли о том, что поставки оружия странами Североатлантического альянса, в том числе Соединенными Штатами, сильно мешают урегулированию украинского конфликта.
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