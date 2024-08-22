Около российской границы появится группировка НАТО численностью до 5000 тысяч военных

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

В Финляндии в городе Миккели около российской границы Североатлантический альянс намерен разместить бронетанковую бригаду, численность которой будет составлять 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti.

По предварительной информации, группировка будет размещена в финском городе в ближайшие недели. Согласно источникам газеты, создаваемое подразделение известно также как Forward Land Forces (FLF).

Переговоры о планах размещения натовских группировок на территории Финляндии Хельсинки начали вести недавно.

Напомним, что 4 апреля Финляндия вступила в Североатлантический альянс. Таким образом, она стала 31-й страной, входящей в НАТО.

Фото: flickr/Sgt. Daniel Schroeder/25th Combat Aviation Brigade Public Affairs/U.S. Army