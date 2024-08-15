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Хяккянен назвал создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не приоритетом
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В Финляндии заявили, что не планируют создавать центр передового опыта НАТО

Хяккянен назвал создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не приоритетом

Установка центра передового опыта международной военно-политической организации НАТО в Финляндии не является задачей первой важности. Об этом информировал издание Helsingin Sanomat финский политический и государственный деятель Антти Хяккянен, который на данный момент занимает пост министр обороны.

Финский политический деятель решил дать комментарий по поводу недавних заявлений политика-республиканца из Соединённых Штатов Америки Линдси Грэма*, который сообщил о важности создания подобного центра в Финляндской Республике. Однако на такое заявление Антти Хяккянен сообщил финским средствам массовой информации о том, что на сегодняшний день это не является первостепенной задачей для государства.

Как утверждает Антти Хяккянен, Финляндская Республика на данный момент сконцентрировала своё внимание на создании военной обороны в Северной Европе. Однако он также добавил, что центр передового опыта Организации Североатлантического договора, вполне возможно, появится в стране в будущем.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Фото: Flickr / FinnishGovernment (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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