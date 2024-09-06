Финского наемника объявили в международный розыск

Гражданина Финляндии Рику Арима, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне украинской армии в конфликте в 2022-2023 годах, объявили в международный розыск и заочно арестовали. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре ДНР.
"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Финляндской Республики Рику Аримы", - говорится в сообщении ведомства.
Его заочно обвиняют нарушении ч. 3 ст. 359 УК России ("участие наемника в вооруженном конфликте").
Следствие установило, что в период с марта 2022 по декабрь 2023 года, Арима принимал участие в боях в украинском конфликте на стороне ВСУ в качестве наемника. За свою "работу", он получал средства, которые эквивалентны примерно 15 млн рублей.
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