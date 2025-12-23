В этой стране Запада работы становится всё меньше — цифры настораживают

Рост безработицы стал для Финляндии тревожным сигналом на фоне затяжных экономических трудностей. Показатели рынка труда в стране достигли уровней, которые не фиксировались десятилетиями, усиливая опасения по поводу перспектив восстановления экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рекордный уровень безработицы

По данным Статистического управления Финляндии, уровень безработицы, скорректированный с учётом сезонных колебаний, в ноябре вырос до 10,6%. Годом ранее этот показатель составлял 8,9%. Таким образом, безработица в стране НАТО достигла максимального значения в текущем столетии.

Ситуация на рынке труда, по оценкам экспертов, отражает не краткосрочные колебания, а более глубокие структурные проблемы. Рост числа безработных усиливает давление на потребительский сектор и замедляет экономическую активность.

Замкнутый круг для экономики

Главный экономист Федерации финских предприятий Петри Малинен отметил, что экономика оказалась в порочном круге. Высокая безработица подрывает уверенность потребителей, что приводит к снижению частных расходов. В результате восстановление рынка труда дополнительно замедляется, закрепляя негативную динамику.

Схожую оценку дал и главный экономист Центральной торговой палаты Финляндии.

"Уровень безработицы явно выше, чем когда-либо в 2000-х годах", — заявил Юкка Аппельквист, комментируя опубликованные данные.

Общий экономический фон

Как отмечает Bloomberg, с 2020 года Финляндия демонстрирует одни из худших экономических показателей в Европе. Среди ключевых причин эксперты называют слабый спрос на основном для страны европейском рынке, а также последствия санкций против России, которые затронули торговые и промышленные связи.

Дополнительным тревожным индикатором стало резкое увеличение числа банкротств. В ноябре их количество достигло максимального уровня почти за три десятилетия.