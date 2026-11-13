Далекие страны сближаются ради обороны: Финляндия и Новая Зеландия обсудили общие интересы

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен посетил Новую Зеландию, где обсудил вопросы безопасности. Визит стал частью поездки по Индо-Тихоокеанскому региону, в которую вошли также Австралия и Япония. Ее цель — расширить сотрудничество в сфере вооружений и военной техники.

Главной темой переговоров стало технологическое партнерство. Стороны обсудили совместную работу в космической отрасли, где финские разработки можно сочетать с новозеландским опытом космических запусков, а также защиту подводных кабелей.

Хяккянен назвал четыре основы оборонной политики Финляндии:

способность страны самостоятельно обеспечить свою оборону;

усиление НАТО в Северной Европе, в том числе размещение в Финляндии штаба сухопутного компонента альянса;

оборонное сотрудничество с партнерами, включая совместное оперативное планирование с США и европейскими странами;

комплексная безопасность — самообеспеченность энергией, продовольствием и продукцией оборонной промышленности.

По словам министра, Финляндия готова делиться своим опытом с партнерами. В пример он привел вертолеты NH90, которые есть и у Новой Зеландии: Финляндия доработала их под свои условия, и теперь машины полностью отвечают требованиям сил специальных операций и сухопутных войск.

Говоря о Силах обороны Финляндии, Хяккянен напомнил, что в резерве страны около миллиона человек. Основой ядерного сдерживания, по его словам, остается арсенал США, однако предложение Франции распространить свои гарантии на союзников дополнительно осложнит расчеты российского руководства.

Министр также подтвердил, что Финляндия продолжит оказывать Украине масштабную помощь — поставками из собственных запасов и деньгами, — поскольку считает это вложением в свою безопасность.