Финляндия поднимает планку для иностранцев: постоянный ВНЖ превращается в шестилетний марафон

Финляндия меняет правила игры для иностранцев, рассчитывающих на долгосрочное проживание в стране. Получить постоянный вид на жительство станет сложнее, а требования — жёстче и многоуровневее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию МВД Финляндии, утвердившего поправки в закон об иностранцах.

Что изменится с января 2026 года

Новые нормы вступят в силу 8 января 2026 года и затронут базовое условие для получения постоянного ВНЖ — срок проживания в стране. Его увеличат с четырёх до шести лет, что станет обязательным стандартом для большинства заявителей. При этом одного лишь факта проживания будет недостаточно.

В МВД уточнили, что претендент должен подтвердить занятость и интеграцию в общество.

"Заявителям, проживающим в Финляндии шесть лет, может быть выдан вид на постоянное жительство при условии, что они владеют финским или шведским языком на удовлетворительном уровне и работают в Финляндии не менее двух лет", — говорится в сообщении ведомства.

Исключения и дополнительные условия

Возможность получить постоянный ВНЖ через четыре года всё же сохранится, но только при выполнении одного из трёх строгих критериев. Первый — минимальный годовой доход €40 тыс. Второй — наличие признанной в Финляндии степени магистра и двухлетнего трудового стажа в стране. Третий вариант предполагает трёхлетний стаж работы в Финляндии и высокий уровень владения финским или шведским языком.

Даже при соответствии этим требованиям сохраняются дополнительные ограничения. В МВД подчеркнули, что при выполнении условий по трудовому стажу заявитель может получать пособие по безработице или социальную помощь не более трёх месяцев.

Жёсткая миграционная линия Хельсинки

Поправки также предусматривают санкции за уголовные преступления. Если иностранец будет приговорён к тюремному заключению, срок его проживания для ВНЖ обнуляется и начнёт отсчитываться заново только после освобождения. Это правило существенно повышает риски для тех, кто уже близок к получению статуса.

Ужесточение требований укладывается в общую миграционную политику Финляндии последних лет. В 2024 году власти приняли изменения, допускающие отказ в ВНЖ за ложные сведения, нелегальную работу и фиктивный брак. Ещё раньше, в 2023 году, страна закрыла все КПП на границе с Россией, объяснив решение "инструментальной миграцией".