18 часов в очереди: финны устроят флешмоб ради границы с Россией
В понедельник, 1 сентября, в Финляндии состоится акция в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Суть акции
Участники флешмоба будут стоять в очереди 18 часов, символизируя солидарность с теми, кто вынужден простаивать на эстонском КПП "Нарва", пытаясь попасть в Россию после закрытия границы Финляндией.
Где пройдёт флешмоб
Мероприятие организовано в городе Лаппеенранта, который находится недалеко от российско-финской границы.
Организатор
О предстоящей акции рассказал депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.
Итог
Флешмоб должен привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются жители приграничных районов и путешественники после закрытия российско-финской границы.
