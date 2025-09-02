18 часов в очереди: финны устроят флешмоб ради границы с Россией

В понедельник, 1 сентября, в Финляндии состоится акция в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Суть акции

Участники флешмоба будут стоять в очереди 18 часов, символизируя солидарность с теми, кто вынужден простаивать на эстонском КПП "Нарва", пытаясь попасть в Россию после закрытия границы Финляндией.

Где пройдёт флешмоб

Мероприятие организовано в городе Лаппеенранта, который находится недалеко от российско-финской границы.

Организатор

О предстоящей акции рассказал депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.

Итог

Флешмоб должен привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются жители приграничных районов и путешественники после закрытия российско-финской границы.