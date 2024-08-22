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Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах по Венгрии
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Финские власти отказались участвовать в неофициальных встречах ЕС по Венгрии

Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах по Венгрии

Правительство Финляндии заявило на своем сайте, что страна не будет участвовать в неофициальных встречах ЕС, проводимых во Венгрии во время ее председательства в Совете ЕС.

В сообщении правительства говорится, что комитет министров ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных во Венгрии во время ее председательства в ЕС, и пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне.

Правительство пояснило, что такая мера является ответом на действия Венгрии во время ее председательства в ЕС. Власти в очередной раз подчеркнули, что поддержка Украины является главным приоритетом Финляндии.

Ранее европейские СМИ сообщали, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии из-за недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. Ожидается, что это коснется неофициальных встреч министров, организованных Венгрией.

Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал этот визит следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже Орбан посетил Пекин, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.

После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Позже венгерский премьер представил всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан также опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, и это показалось Москве весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, однако, заявил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, утверждая, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

Фото: www. flickr. com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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