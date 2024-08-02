Финляндия не готова открыть границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti заявил, что в настоящий момент не видит возможности для открытия границы с Россией.
Он выразил скептическое отношение к идее открытия пограничных пунктов пропуска в ближайшее время и подчеркнул, что Финляндия нуждается в гарантиях того, что Россия готова к конструктивному сотрудничеству в области пограничного контроля, как это было ранее, когда обе страны обеспечивали пересечение границы только лицами с действительными документами.
Напомним, что граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки на неопределенный срок. Ранее финские власти обвиняли Россию в намеренной направке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года в связи с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу закрытия финских КПП на границе с РФ, отметив, что русофобская позиция нового руководства Финляндии вызывает глубокую озабоченность.
Он также подчеркнул, что российские пограничники действуют в строгом соответствии с инструкциями, а пограничный переход используется только лицами, имеющими на это законное право. Песков назвал обвинения в адрес Москвы надуманными и неприемлемыми.
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