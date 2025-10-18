Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:58

Экран следит за пальцем: раскрываем тайны оптических и ультразвуковых сканеров

Оптические сканеры замедляются при мокрых или жирных пальцах

Современные смартфоны практически все оснащены сканером отпечатков пальцев. Если раньше этот элемент располагался на кнопках или задней панели, то сегодня его чаще всего встраивают прямо в экран. Такой подход не только улучшает дизайн устройства, но и делает процесс разблокировки более удобным. Однако экраны скрывают разные типы дактилоскопов, и от технологии их работы зависит опыт пользователя.

Как работают сканеры отпечатков

Ранее большинство телефонов использовали емкостные сканеры. Они отличались высокой скоростью распознавания и надежностью, но в безрамочных смартфонах их установить стало сложно. Размещение под экранной кнопкой не всегда возможно, на задней панели это портит эстетику, а в клавише питания узость корпуса снижает точность.

Переход на экраны AMOLED позволил разместить сканеры прямо под стеклом дисплея. С конца 2010-х годов производители начали использовать две основные технологии:

  1. оптический сканер. Представляет собой миниатюрную камеру под экраном, которая фотографирует палец и сравнивает изображение с уже зарегистрированным отпечатком.

  2. ультразвуковой сканер. Состоит из матрицы пьезоизлучателей, которые посылают ультразвуковые волны на палец и строят его трёхмерную модель.

Сегодня оба типа встречаются в смартфонах, но оптические сканеры чаще устанавливаются за счет их относительно низкой стоимости.

Сравнение оптического и ультразвукового сканеров

На практике пользователь ощущает процесс разблокировки примерно одинаково: палец прикладывается к экрану, после чего система считывает отпечаток. Однако скорость и удобство зависят от технологии, что отражено в таблице:

Тип сканера Преимущества Недостатки
Оптический Дешевизна; совместимость с пленками и защитными стеклами; стабильная работа Срабатывает медленнее; расположение внизу экрана неудобно; чувствителен к жирным или мокрым пальцам; требует подсветки для считывания
Ультразвуковой Быстрое и точное срабатывание; удобное расположение; высокий уровень безопасности благодаря 3D-сканированию Более высокая стоимость; снижение точности при использовании защитного стекла

Как выбрать сканер для смартфона

При выборе телефона важно учитывать, как вы планируете пользоваться сканером. Если требуется максимальная скорость и надежность, ультразвуковой вариант предпочтительнее. Он мгновенно реагирует на прикосновение, даже если пальцы жирные или слегка влажные, и располагается в удобной зоне экрана.

Оптический сканер подойдет для тех, кто ценит стабильность работы и не против подождать долю секунды. Его преимущества проявляются при использовании защитных пленок и стекол, а привычка к расположению формируется за пару дней.

Советы по использованию сканеров

  1. Для оптических сканеров старайтесь держать палец сухим и чистым — это увеличивает скорость распознавания.

  2. Ультразвуковой сканер лучше защищен от мелких загрязнений, но при сильной пыли или слишком толстой пленке точность снижается.

  3. Для защиты личных данных обновляйте отпечатки регулярно, чтобы система учитывала любые микроповреждения кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование чистоты экрана → замедленное распознавание → использование мягкой тряпочки для регулярной очистки.

  • Выбор дешевой пленки → снижение точности ультразвукового сканера → установка фирменного защитного стекла.

  • Размещение отпечатка не на оптимальной зоне → частые ошибки разблокировки → повторная регистрация с правильной позицией пальца.

А что если…

  • А что если экран смартфона намок? Оптический сканер может не сработать, тогда как ультразвуковой скорее всего распознает отпечаток благодаря 3D-технологии.

  • А если использовать телефон в перчатках? Оба варианта не сработают — для таких случаев лучше выбирать устройства с функцией разблокировки по лицу или PIN-кодом.

Плюсы и минусы технологий

Критерий Оптический Ультразвуковой
Стоимость Низкая Высокая
Скорость Средняя Моментальная
Удобство Низко на экране Оптимальное расположение
Точность Хорошо при сухих пальцах Высокая даже при загрязнениях
Защита Достаточно Максимальная благодаря 3D-сканированию

FAQ

Как выбрать между оптическим и ультразвуковым сканером?
Если важна скорость и надежность — ультразвуковой, если дешевизна и стабильность — оптический.

Сколько стоит смартфон с ультразвуковым сканером?
Обычно такие устройства относятся к среднему и премиальному сегменту.

Что лучше при использовании защитного стекла?
Оптический сканер устойчивее к пленкам и стеклам, ультразвуковой требует качественного покрытия для максимальной точности.

Мифы и правда

  • Миф: "Ультразвук всегда срабатывает идеально". Правда: эффективность снижается при слишком толстом стекле.

  • Миф: "Оптика медленная и ненадежная". Правда: при чистых пальцах распознавание проходит быстро и безопасно.

  • Миф: "Размещение сканера внизу экрана делает его неудобным". Правда: привыкнуть можно за пару дней.

Исторический контекст

Первые сканеры в смартфонах появлялись в кнопках и на задней панели. С переходом на безрамочные AMOLED-экраны технология переместилась под дисплей, что позволило объединить удобство и дизайн. Оптические модели появились первыми, ультразвуковые начали активно внедрять в премиум-сегмент с конца 2010-х годов.

3 интересных факта

  1. Первые емкостные сканеры в телефонах не умели распознавать мокрые пальцы.

  2. Ультразвуковые датчики строят 3D-модель пальца, что повышает уровень безопасности.

  3. Оптический сканер может работать даже через тонкую пленку или стекло.

