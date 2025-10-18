Экран следит за пальцем: раскрываем тайны оптических и ультразвуковых сканеров
Современные смартфоны практически все оснащены сканером отпечатков пальцев. Если раньше этот элемент располагался на кнопках или задней панели, то сегодня его чаще всего встраивают прямо в экран. Такой подход не только улучшает дизайн устройства, но и делает процесс разблокировки более удобным. Однако экраны скрывают разные типы дактилоскопов, и от технологии их работы зависит опыт пользователя.
Как работают сканеры отпечатков
Ранее большинство телефонов использовали емкостные сканеры. Они отличались высокой скоростью распознавания и надежностью, но в безрамочных смартфонах их установить стало сложно. Размещение под экранной кнопкой не всегда возможно, на задней панели это портит эстетику, а в клавише питания узость корпуса снижает точность.
Переход на экраны AMOLED позволил разместить сканеры прямо под стеклом дисплея. С конца 2010-х годов производители начали использовать две основные технологии:
-
оптический сканер. Представляет собой миниатюрную камеру под экраном, которая фотографирует палец и сравнивает изображение с уже зарегистрированным отпечатком.
-
ультразвуковой сканер. Состоит из матрицы пьезоизлучателей, которые посылают ультразвуковые волны на палец и строят его трёхмерную модель.
Сегодня оба типа встречаются в смартфонах, но оптические сканеры чаще устанавливаются за счет их относительно низкой стоимости.
Сравнение оптического и ультразвукового сканеров
На практике пользователь ощущает процесс разблокировки примерно одинаково: палец прикладывается к экрану, после чего система считывает отпечаток. Однако скорость и удобство зависят от технологии, что отражено в таблице:
|Тип сканера
|Преимущества
|Недостатки
|Оптический
|Дешевизна; совместимость с пленками и защитными стеклами; стабильная работа
|Срабатывает медленнее; расположение внизу экрана неудобно; чувствителен к жирным или мокрым пальцам; требует подсветки для считывания
|Ультразвуковой
|Быстрое и точное срабатывание; удобное расположение; высокий уровень безопасности благодаря 3D-сканированию
|Более высокая стоимость; снижение точности при использовании защитного стекла
Как выбрать сканер для смартфона
При выборе телефона важно учитывать, как вы планируете пользоваться сканером. Если требуется максимальная скорость и надежность, ультразвуковой вариант предпочтительнее. Он мгновенно реагирует на прикосновение, даже если пальцы жирные или слегка влажные, и располагается в удобной зоне экрана.
Оптический сканер подойдет для тех, кто ценит стабильность работы и не против подождать долю секунды. Его преимущества проявляются при использовании защитных пленок и стекол, а привычка к расположению формируется за пару дней.
Советы по использованию сканеров
-
Для оптических сканеров старайтесь держать палец сухим и чистым — это увеличивает скорость распознавания.
-
Ультразвуковой сканер лучше защищен от мелких загрязнений, но при сильной пыли или слишком толстой пленке точность снижается.
-
Для защиты личных данных обновляйте отпечатки регулярно, чтобы система учитывала любые микроповреждения кожи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование чистоты экрана → замедленное распознавание → использование мягкой тряпочки для регулярной очистки.
-
Выбор дешевой пленки → снижение точности ультразвукового сканера → установка фирменного защитного стекла.
-
Размещение отпечатка не на оптимальной зоне → частые ошибки разблокировки → повторная регистрация с правильной позицией пальца.
А что если…
-
А что если экран смартфона намок? Оптический сканер может не сработать, тогда как ультразвуковой скорее всего распознает отпечаток благодаря 3D-технологии.
-
А если использовать телефон в перчатках? Оба варианта не сработают — для таких случаев лучше выбирать устройства с функцией разблокировки по лицу или PIN-кодом.
Плюсы и минусы технологий
|Критерий
|Оптический
|Ультразвуковой
|Стоимость
|Низкая
|Высокая
|Скорость
|Средняя
|Моментальная
|Удобство
|Низко на экране
|Оптимальное расположение
|Точность
|Хорошо при сухих пальцах
|Высокая даже при загрязнениях
|Защита
|Достаточно
|Максимальная благодаря 3D-сканированию
FAQ
Как выбрать между оптическим и ультразвуковым сканером?
Если важна скорость и надежность — ультразвуковой, если дешевизна и стабильность — оптический.
Сколько стоит смартфон с ультразвуковым сканером?
Обычно такие устройства относятся к среднему и премиальному сегменту.
Что лучше при использовании защитного стекла?
Оптический сканер устойчивее к пленкам и стеклам, ультразвуковой требует качественного покрытия для максимальной точности.
Мифы и правда
-
Миф: "Ультразвук всегда срабатывает идеально". Правда: эффективность снижается при слишком толстом стекле.
-
Миф: "Оптика медленная и ненадежная". Правда: при чистых пальцах распознавание проходит быстро и безопасно.
-
Миф: "Размещение сканера внизу экрана делает его неудобным". Правда: привыкнуть можно за пару дней.
Исторический контекст
Первые сканеры в смартфонах появлялись в кнопках и на задней панели. С переходом на безрамочные AMOLED-экраны технология переместилась под дисплей, что позволило объединить удобство и дизайн. Оптические модели появились первыми, ультразвуковые начали активно внедрять в премиум-сегмент с конца 2010-х годов.
3 интересных факта
-
Первые емкостные сканеры в телефонах не умели распознавать мокрые пальцы.
-
Ультразвуковые датчики строят 3D-модель пальца, что повышает уровень безопасности.
-
Оптический сканер может работать даже через тонкую пленку или стекло.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru