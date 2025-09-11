Палец-тревога: как длина безымянного сигнализирует о надвигающейся алкогольной буре

Может ли длина пальцев рассказать о склонности к алкогольной зависимости? Звучит невероятно, но группа учёных из Университета Суонси (Великобритания) и Медицинского университета Лодзи (Польша) обнаружила именно такую связь.

Что показало исследование?

В эксперименте приняли участие 258 добровольцев, из которых 169 были женщины. Учёные измеряли соотношение длины безымянного пальца к указательному и выяснили интересный факт: у тех, у кого безымянный палец длиннее указательного, выше вероятность развития алкогольной зависимости.

Статистика говорит сама за себя: у людей с привычкой злоупотреблять спиртным безымянный палец обычно длиннее второго (указательного). Особенно это заметно у мужчин.

Почему так происходит?

Исследователи связывают эту закономерность с гормональными изменениями. У мужчин, склонных к алкоголизму, обнаружен повышенный уровень тестостерона, что отражается и на длине пальцев. Длинный безымянный палец может быть маркером высокого уровня этого гормона, который, в свою очередь, связан с большей вероятностью пристрастия к алкоголю.

Идея о том, что внешние признаки могут говорить о привычках и характере человека, давно интересует учёных. Физиогномисты и специалисты из других областей пытаются найти закономерности между внешностью и поведением. Это исследование — один из шагов в этом направлении, показывающий, что даже длина пальцев может нести важную информацию.