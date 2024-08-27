Скрытая угроза в правах на автомат: что вас ждет за рулем

Некоторые водители предпочитают облегчить себе процесс получения водительского удостоверения, обучаясь на автомобилях с автоматической коробкой передач. Действительно, сдача экзамена на таких автомобилях значительно проще. Однако возникают ситуации, когда необходимо сесть за руль машины с механической коробкой передач (МКПП). Представитель ГАИ пояснил, что ожидает водителей в таких случаях.

При получении прав у водителей, обучавшихся на автомате, ставится специальная отметка "AT", означающая, что они не имеют навыков управления транспортным средством с механической коробкой передач и, соответственно, не имеют права управлять такими автомобилями. Нарушение этого правила может привести к крупному штрафу. Обучение на разных типах трансмиссий имеет свои особенности, поэтому водитель может управлять только тем типом автомобиля, на котором он проходил обучение. На автомобилях с автоматической коробкой передач проще начинать движение и выполнять другие элементы экзамена на полигоне. Однако такие водители не имеют опыта старта в гору на машинах с педалью сцепления, что увеличивает риск попадания в дорожно-транспортные происшествия.

Если водитель с отметкой "AT" в правах будет остановлен за управлением автомобилем с МКПП, ему грозит наказание за нарушение. В этом случае штраф может составить от пяти до 15 тысяч рублей согласно статье 12.7 КоАП.

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