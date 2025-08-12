Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Машина ГАИ
Машина ГАИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:08

Отказ от передачи машины ГАИ: риск или разумный шаг

Штраф 500 рублей или передача автомобиля полиции: что выбрать водителю

Сотрудники полиции имеют право забирать машины граждан для служебных нужд — например, чтобы перекрыть дорогу преступникам. Казалось бы, отказ повлечёт наказание. Но так ли страшен штраф по сравнению с последствиями передачи автомобиля?

Что грозит за отказ?

По закону, если водитель не отдаёт машину инспектору, его могут оштрафовать на 500-800 рублей. Однако на практике такие штрафы выписывают редко.

Гражданин вправе отказаться предоставлять своё ТС. Максимум, что ему грозит — административный штраф, и то не всегда.

Чем рискует согласившийся?

Если автомобиль используют как "живой щит" и он пострадает, владельцу положена компенсация. Но получить её - целое испытание:

  • документы от ГАИ — нужно подтверждение, что повреждения служебные.
  • долгие согласования — бюрократия затянет процесс на месяцы.
  • отсутствие подменного авто — пока идёт разбирательство, машину не вернут.
  • страховка (КАСКО) могла бы помочь, но расширенные полисы с покрытием подобных случаев — редкость.

Вывод: штраф — меньшее зло

Хотя сотрудничество с полицией иногда помогает задержать преступников, водитель рискует:

  • остаться без машины на неопределённый срок;
  • тратить время и деньги на ремонт;
  • бороться за компенсацию через суды.

Гораздо проще заплатить штраф (если его вообще выпишут), чем месяцами восстанавливать своё авто.

