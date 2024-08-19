Финансовые активы США в шесть раз больше ВВП: анализ Bank of America

Финансовые активы частного сектора США в шесть раз превышают размер национального ВВП. По данным аналитиков Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом, общая стоимость финансовых активов американской экономики невероятно велика, значительно превышая ВВП страны. В эту астрономическую сумму входят средства, полученные от депозитов, кредитов, прямых инвестиций, резервов пенсионных фондов, валютные запасы, акции, облигации и прочие финансовые инструменты; при этом недвижимость сюда не включается.
Эксперты подчеркивают, что такое соотношение является нюансом процесса финансиализации экономики США и свидетельствует о глубоких различиях в уровне благосостояния среди населения. В начале 1980-х годов, когда регуляторные меры ослаблялись, финансовые активы превышали ВВП только в 2,9 раза, но с тех пор данное отношение стремительно росло, достигнув 6,3 раза по состоянию на июнь 2021 года.
Согласно данным Федеральной резервной системы, если добавить недвижимость, общее богатство американских домохозяйств примерно в восемь раз больше доступного личного дохода.
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