От аутсайдера к лидеру: как Кострома совершила экономический прорыв

Костромская область демонстрирует впечатляющие результаты в укреплении финансовой системы региона. По данным экспертов, за последние десять лет регион совершил значительный рывок — от положения аутсайдера до лидера Центрального федерального округа по росту собственных доходов бюджета.

На первом заседании недавно созданного "Ипатьевского клуба", объединившего ведущих экономистов и политологов, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов особо отметил эффективную бюджетную политику областной администрации. По его словам, Кострома смогла не только значительно увеличить налоговые и неналоговые поступления, но и практически полностью решить проблему государственного долга, который ранее был одним из самых высоких в стране.

Результатом последовательной работы стало повышение кредитного рейтинга региона с "ВВВ-" до уровня "А-(RU)" с позитивным прогнозом. Финансовые аналитики особенно подчеркивают достижения в области долговой устойчивости — сейчас обязательства области состоят исключительно из бюджетных кредитов, что свидетельствует о грамотном управлении финансами.

"По статистике сегодня Костромская область лучше всех своих соседних регионов, хотя еще десять лет назад уровень доходов был ниже всех. И это только на уровне налоговых и неналоговых доходов, без федеральной помощи. В целом, динамика роста доходов в последние годы выше, чем в других областях. В том числе, и в 2024 году", — подчеркнул Владимир Климанов.

Новое экспертное сообщество "Ипатьевский клуб", созданное по инициативе губернатора Сергея Ситникова, станет площадкой для выработки дальнейших стратегий развития региона. Участники клуба отмечают, что положительная динамика сохраняется и в текущем году, что позволяет рассматривать Костромскую область как пример успешного преодоления экономических вызовов.

Особое значение имеет тот факт, что таких показателей регион достиг преимущественно за счет собственных ресурсов, минимизировав зависимость от федеральной помощи. Этот опыт может быть полезен другим субъектам Федерации, сталкивающимся с аналогичными финансовыми трудностями, отмечают эксперты.