Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кострома
Кострома
© commons.wikimedia.org by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:07

От аутсайдера к лидеру: как Кострома совершила экономический прорыв

Эксперт Климанов: Костромская область обрела финансовую устойчивость

Костромская область демонстрирует впечатляющие результаты в укреплении финансовой системы региона. По данным экспертов, за последние десять лет регион совершил значительный рывок — от положения аутсайдера до лидера Центрального федерального округа по росту собственных доходов бюджета.

На первом заседании недавно созданного "Ипатьевского клуба", объединившего ведущих экономистов и политологов, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов особо отметил эффективную бюджетную политику областной администрации. По его словам, Кострома смогла не только значительно увеличить налоговые и неналоговые поступления, но и практически полностью решить проблему государственного долга, который ранее был одним из самых высоких в стране.

Результатом последовательной работы стало повышение кредитного рейтинга региона с "ВВВ-" до уровня "А-(RU)" с позитивным прогнозом. Финансовые аналитики особенно подчеркивают достижения в области долговой устойчивости — сейчас обязательства области состоят исключительно из бюджетных кредитов, что свидетельствует о грамотном управлении финансами.

"По статистике сегодня Костромская область лучше всех своих соседних регионов, хотя еще десять лет назад уровень доходов был ниже всех. И это только на уровне налоговых и неналоговых доходов, без федеральной помощи. В целом, динамика роста доходов в последние годы выше, чем в других областях. В том числе, и в 2024 году", — подчеркнул Владимир Климанов.

Новое экспертное сообщество "Ипатьевский клуб", созданное по инициативе губернатора Сергея Ситникова, станет площадкой для выработки дальнейших стратегий развития региона. Участники клуба отмечают, что положительная динамика сохраняется и в текущем году, что позволяет рассматривать Костромскую область как пример успешного преодоления экономических вызовов.

Особое значение имеет тот факт, что таких показателей регион достиг преимущественно за счет собственных ресурсов, минимизировав зависимость от федеральной помощи. Этот опыт может быть полезен другим субъектам Федерации, сталкивающимся с аналогичными финансовыми трудностями, отмечают эксперты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Губернатор сообщил о жертвах после налета БПЛА на предприятие в Туле 10.08.2025 в 23:33

Тульская область под ударом: жертвы и разрушения после атаки беспилотников

В Тульской области произошла очередная атака беспилотников, в результате которой погибли два человека и пострадали еще трое. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что удар пришелся по гражданскому предприятию в Туле. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Читать полностью » МЧС предупреждает о непогоде: Москву накроют ливни с грозами 10.08.2025 в 22:31

Грозовой понедельник: в столице ожидается усиление ветра до 15 м/с

В понедельник, 11 августа, жителей и гостей столицы ждет неспокойная погода. По данным Главного управления МЧС России по Москве, с утра и до конца дня в городе прогнозируются кратковременные дожди, местами переходящие в сильные ливни с грозами. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, что создает дополнительные риски.

Читать полностью » С 1 сентября в Москве вводится обязательная верификация для пользователей каршеринга 10.08.2025 в 19:21

Безопасность прежде всего: как новая система верификации изменит каршеринг в столице

С 1 сентября в Москве заработает новая система верификации пользователей каршеринга через портал mos. ru. Это решение, по словам мэра Сергея Собянина, направлено на повышение безопасности дорожного движения и позволит оперативно блокировать водителей, систематически нарушающих ПДД.

Читать полностью » Смоленские аграрии начали уборочную кампанию с рекордных показателей 10.08.2025 в 16:26

Хлебороб бьёт рекорды: как Смоленщина увеличивает урожайность

В Смоленской области стартовала уборочная кампания, причём хозяйства Сычёвского, Вяземского и Кардымовского округов уже демонстрируют высокие темпы работы. Лидером по урожайности пока остаётся Смоленский муниципальный округ, где аграрии применяют современные технологии и расширяют посевные площади.

Читать полностью » Врач напомнил москвичам правила поведения в жару выше 30 градусов 09.08.2025 в 23:16

Солнце в зените — враг №1: как пережить опасные часы жары

Врачи напоминают: жара выше +30 °C требует особой осторожности. Что нельзя делать и как поддержать организм в знойные дни.

Читать полностью » Российские школьники завоевали 8 медалей на олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 09.08.2025 в 23:02

Один на один со своим умом: как наши школьники покорили мировую олимпиаду по ИИ

Московский аэропорт Шереметьево встретил российских школьников, триумфально выступивших на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. В копилке сборной — шесть золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали, что позволило команде войти в десятку сильнейших в общем зачете.

Читать полностью » Силы ПВО пресекли третью попытку атаки дронов на Москву 09.08.2025 в 15:28

Третий за сутки: как защищают воздушное пространство столицы

Системы противовоздушной обороны вновь предотвратили потенциальную угрозу в столице, уничтожив вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы: уже третий за минувшие сутки. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, отметив оперативную работу экстренных служб на месте падения обломков.

Читать полностью » Губернатор Гладков сообщил о гибели супружеской пары при атаке дрона в Борисовском районе 09.08.2025 в 12:21

Две жизни — один удар: беспилотник ВСУ оборвал семейную историю в секунду

В результате атаки беспилотника в Белгородской области погибли двое мирных жителей.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

В Риме найдена мраморная голова, возраст которой составляет около 2000 лет
ЮФО

ПВО отразила атаку украинских дронов на астраханский порт Оля
Авто и мото

Мифы о безопасности автомобилей: исследование от автоэкспертов
УрФО

Глава Минпромторга РФ протестировал новый российский троллейбус "Синара" в Челябинске
СЗФО

Археологи обнаружили уникальные "берестяные" захоронения в исчезнувшем Пустозерске
Дом

Уборка без усилий: используйте сушильные салфетки для защиты от пыли на окнах и подоконниках
СКФО

На Северном Кавказе к электросетям подключили более 8 тысяч новых потребителей
Красота и здоровье

Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru