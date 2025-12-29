Финансовая инфраструктура разрослась без шума: цифры показали заметный сдвиг

В Запорожской области продолжается активное развитие безналичной финансовой инфраструктуры: количество выданных банковских карт и устройств для их обслуживания заметно выросло за год. Эти изменения отражают расширение доступа жителей региона к финансовым услугам и банковским продуктам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального отделения Банка России.

Рост числа банковских карт

По состоянию на 1 октября 2025 года жителям Запорожской области выдано более 500 тысяч платёжных карт. Как уточнили в пресс-службе отделения Банка России по региону, этот показатель почти на 50% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

"По состоянию на 1 октября 2025 года на территории Запорожской области выдано более 500 тысяч платежных карт. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года их количество возросло на 48,6%", — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке отмечают, что рост связан с поэтапным расширением банковского присутствия и повышением доступности финансовых сервисов для населения.

Расширение платёжной инфраструктуры

Параллельно в регионе увеличивается число устройств для приёма безналичных платежей. За девять месяцев 2025 года инфраструктура выросла до 15 797 единиц. В это число входят 532 банкомата и 15 265 электронных терминалов.

По сравнению с тем же периодом 2024 года количество банкоматов увеличилось на 156, а терминалов — на 5 421. Однако распределение устройств по территории региона остаётся неравномерным, что сказывается на доступности безналичной оплаты в отдельных районах.

Где сосредоточены банкоматы и терминалы

Заместитель управляющего отделением Банка России по Запорожской области Ольга Будаковская отметила, что основная часть платёжной инфраструктуры сосредоточена в крупных городах региона.

"По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество банкоматов и электронных терминалов возросло на 156 и 5 421 соответственно. Но в разрезе территорий региона обеспеченность устройствами для безналичной оплаты товаров и услуг пока остается неоднородной", — подчеркнула она.

По её словам, 36% всех банкоматов и терминалов установлены в Мелитополе, 20,6% — в Бердянске и 6% — в Энергодаре. Таким образом, большинство устройств сосредоточено в трёх городских округах.

Финансовая доступность в районах

В отделении Банка России уточнили, что количество действующих офисов банков увеличилось в Мелитополе, Бердянске, Каменско-Днепровском районе и Энергодаре. При этом среди наименее обеспеченных инфраструктурой территорий по-прежнему остаются Приморский, Михайловский и Акимовский районы.

В ЦБ напомнили, что работа по повышению уровня финансовой доступности в Запорожской области ведётся в рамках плана мероприятий, подписанного с правительством региона в 2023 году.