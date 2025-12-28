Финансирование приводят к одному знаменателю: медучреждениям в новых субъектах меняют правила

Президент России Владимир Путин подписал закон, который временно упрощает доступ к медицинской и фармацевтической деятельности в Донбассе и Новороссии, а также вводит единые правила финансирования медучреждений в этих регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Продление допуска для медиков и фармацевтов

Подписанный документ продлевает до 1 января 2027 года право на профессиональную деятельность для медицинских и фармацевтических работников, получивших высшее образование по программам специалитета или среднее профессиональное образование на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на Украине. Речь идет о временной мере, направленной на обеспечение доступности медицинской помощи в исторических регионах.

Закон позволяет таким специалистам продолжать работу без необходимости срочного подтверждения дипломов по общероссийским стандартам, что особенно важно в условиях кадрового дефицита в системе здравоохранения.

Единые правила финансирования медучреждений

Отдельный блок изменений касается финансового обеспечения медицинских организаций. Закон распространяет единые правила финансирования, действующие для учреждений субъектов РФ, на федеральные медицинские организации, работающие в Донбассе и Новороссии.

Ранее существовал правовой пробел: медицинская помощь, входящая в базовую программу ОМС и оказываемая застрахованным жителям этих регионов, финансировалась через межбюджетные трансферты из федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов. При этом данные правила не распространялись на федеральные больницы. Принятая поправка устраняет это несоответствие и унифицирует механизм финансирования.

Лекарства и медицинские изделия

Кроме того, до 1 января 2028 года продлеваются особые условия обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, произведенных в исторических регионах. Это позволяет сохранить стабильность поставок и использования продукции местного производства в системе здравоохранения.

Принятые изменения направлены на адаптацию правового поля к условиям работы медицины в новых субъектах РФ и на обеспечение бесперебойного оказания медицинской помощи населению.