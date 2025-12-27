Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:17

Нажал отправить — попал под проверку: банковские переводы могут оказаться под новым контролем

Контроль банковских переводов в России усилят с 2026 года — Шедько экономист

Финансовая прозрачность в России выходит на новый уровень, и привычные денежные переводы вскоре могут оказаться под куда более пристальным вниманием. С 2026 года контроль за операциями граждан и бизнеса станет заметно жёстче за счёт цифровых инструментов и расширения перечня подозрительных признаков. Об этом сообщает издание Газета. Ru.

Предстоящие изменения затронут сразу несколько сфер — банковские переводы, налоговый контроль и использование цифровых платёжных решений. Эксперты отмечают, что речь идёт не о разовых мерах, а о переходе к системной модели автоматизированного надзора.

Новые правила для банковских переводов

С 1 января 2026 года Банк России вводит расширенный перечень критериев, по которым операции могут быть признаны подозрительными. Банковские системы будут в автоматическом режиме сопоставлять действия клиентов с этим списком, принимая решения без участия сотрудников.

Основанием для приостановки перевода может стать смена номера телефона или устройства, с которого осуществляется вход в онлайн-банк. Повышенное внимание будет уделяться и переводам через Систему быстрых платежей на сумму от 200 тысяч рублей, если средства отправляются получателю впервые. Дополнительным фактором риска станет резкий рост активности звонков или сообщений непосредственно перед транзакцией. В таких случаях перевод могут заморозить на срок до двух дней или полностью отклонить.

Усиление налогового контроля

Федеральная налоговая служба также планирует расширить мониторинг доходов физических лиц. Регулярные поступления от одних и тех же отправителей без указания назначения платежа станут поводом для проверки, как и суммы, существенно превышающие официально задекларированные доходы.

Юрий Шедько поясняет, что налоговые органы вправе запросить разъяснения по происхождению средств. Если переводы будут квалифицированы как доход от предпринимательской деятельности, гражданину могут доначислить налог, а также назначить штрафы и пени.

Цифровой рубль и контроль за бизнесом

Отдельный блок изменений касается компаний и цифровых расчётов. Бизнес с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей обяжут обеспечить возможность приёма цифрового рубля. При этом все такие операции будут находиться под постоянным надзором регулятора.

"Все операции с цифровым рублем станут полностью прослеживаемыми и будут находиться под регулированием Центробанка", — подчеркнул профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Кроме того, расширенные полномочия по анализу цифровых следов получат силовые ведомства и Роскомнадзор. По оценке экономиста, система финансового контроля в России переходит к модели тотальной автоматизации, что потребует от граждан и предпринимателей более аккуратного отношения к переводам и подтверждающим документам.

